Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny
- Pivovary Staropramen mění ředitele.
- Chorvata Teo Ćendo střídá český expert na rychloobrátkové zboží.
- Staropramen platil za tržní dvojku, loni ho ale předstihl Heineken. Nový šéf má posílit postavení pivovaru v Česku.
Pivovary Staropramen mění ředitele. Do vedení společnosti, která zodpovídá za byznys na českém a slovenském trhu, nastupuje manažer Martin Čermák, který vyhrál výběrové řízení mateřské skupiny Molson Coors Beverage Company. Střídá tak Chorvata Tea Ćenda, který podnik vedl více než pět a půl roku a ve skupině působil přes 20 let.
Čermák se má soustředit hlavně na obchodní strategii, vztahy se zákazníky, další rozvoj a na řízení společnosti s téměř 600 zaměstnanci. Skupina od nového muže v čele chce, aby zvýšil tržní podíly nápojových značek.
„Přebírám tuto roli s velkým respektem k tradici pivovarnictví, historii společnosti i značkám, které po generace spojují lidi a jejich společné zážitky. Vážím si příležitosti stát se součástí oboru, který má u nás tak hluboké kořeny, a spolupracovat s odborníky, kteří za našimi produkty stojí,“ řekl Martin Čermák s tím, že se chce zaměřit na růst tržního podílu i rozvoj nabídky.
Českému trhu dlouhodobě vládne Plzeňský Prazdroj, jenž loni vytočil přes sedm milionů hektolitrů piva a dle dat Euromonitoru mu tak náležel 44procentní tržní podíl. Staropramen si pohoršil, na druhé pozici ho vystřídal Heineken ČR. Každý z konkurentů nicméně držel téměř shodný podíl okolo 13 procent.
Pivovary Staropramen pod novým vedením
Mateřská Molson Coors si Čermáka vybrala díky jeho 25leté praxi v sektoru rychloobrátkového spotřebního zboží a zkušenosti z vedení obchodních organizací napříč střední a východní Evropou. Seniorní manažerské role zastával například ve firmách jako SC Johnson, Colgate-Palmolive a Bel Group zaměřených na domácí potřeby, ústní hygienu a potraviny.
Jeho poslední štací byla potravinářská Hopi Food, pod kterou spadá například výrobce jogurtů Hollandia, kterou vedl od srpna 2023 jako generální ředitel. Dlouhodobě se věnuje rovněž mentoringu a vzdělávání.
Pivovary Staropramen zatím nezveřejnily své výsledky hospodaření za loňský rok. V tom předchozím v Česku zvýšily tržby na více než 13 miliard korun a zdvojnásobily provozní zisk na téměř 1,5 miliardy, vyplývá z výroční zprávy.
Naopak Plzeňský Prazdroj už výsledky za rok 2025 zveřejnil, jedničce českého trhu loni klesly tržby o tři procenta na 22,4 miliardy. Čistý zisk stagnoval na necelých šesti miliardách.