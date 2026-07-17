Volvu klesly tržby i prodeje. Zisk automobilky se propadl o více než dvě třetiny
- Švédskému výrobci osobních automobilů Volvo Cars ve druhém čtvrtletí klesl provozní zisk meziročně o 72,4 procenta na 800 milionů švédských korun (SEK; 1,75 miliardy korun).
- Tržby klesly o 17 procent na 78 miliard SEK, uvedla firma v páteční výsledkové zprávě.
- Maloobchodní prodej pak automobilce klesl o šest procent na 172 tisíc vozů, prodej firmám klesl rovněž o šest procent, a to na 169 tisíc kusů.
V Evropě a v Americe prodej Volva mírně vzrostl, ale v Číně o třetinu klesl. Podíl plně elektrických vozů na celkovém prodeji činil 25 procent, zatímco o rok dříve to bylo 21 procent. Podíl všech elektrifikovaných vozů včetně hybridů pak dosáhl 52 procent, zatímco před rokem to bylo 44 procent.
„Tento výsledek dokládá silnou pozici společnosti Volvo Cars v segmentu elektromobilů, solidní prodejní výkon v Evropě a její schopnost úspěšně realizovat opatření zaměřená na snižování nákladů," uvedla společnost.
„Výsledek ale zároveň odráží velmi náročné vnější a konkurenční prostředí, které vedlo k nižším tržbám a ziskovosti v důsledku skladby prodeje a cenových vlivů," dodala firma. Společnost loni spustila plán na snížení nákladů za 18 miliard SEK. Podle pátečního sdělení dosáhla nepřímých úspor pět miliard SEK, a to o šest měsíců dříve, než bylo plánováno.
Většinovým vlastníkem společnosti Volvo Cars je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor. V roce 2021 firma Volvo Cars uvedla akcie na stockholmskou burzu.