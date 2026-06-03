Český prodejce letenek Kiwi hlásí zisk. Podařilo se mu snížit masivní ztrátu
- Kiwi.com loni snížila ztrátu na necelých 15 milionů korun.
- Provozní zisk společnosti vzrostl meziročně na pětinásobek.
- Firma po rozsáhlém propouštění sází na umělou inteligenci a automatizaci.
Český prodejce letenek Kiwi.com měl loni meziročně nižší tržby o šest procent, činily 227 milionů eur, což je v přepočtu 5,6 miliardy korun. Důvodem byly nižší ceny letenek. Firmě se také podařilo výrazně snížit ztrátu, a to z více než devíti milionů eur na 0,6 milionu eur, tedy v přepočtu na 14,8 milionu korun. Provozní zisk byl loni kladný, činil 15 milionů eur, v přepočtu 370 milionů korun, meziročně byl pětinásobný. Podle generálního ředitele Olivera Dlouhého se podařilo zlepšit ekonomiku společnosti díky několika krokům v minulých letech, uvedl v tiskové zprávě.
Nižší ceny letenek stlačily tržby
Uplynulá léta firma hromadila velké ztráty, které ji postihly už před covidem v roce 2019. Kumulovaná ztráta za roky 2019 až 2024 činila zhruba přes dvě miliardy korun, přičemž asi polovina připadá na první covidový rok 2020. Ziskový byl pouze rok 2023, zisk činil zhruba 13 milionů korun. Podnik proto mimo jiné v posledních letech masivně propouštěl. V roce 2024 to bylo zhruba 200 zaměstnanců z 1200, letos v lednu oznámila propouštění 250 lidí ze 700, což znamená pokles za velmi krátké období zhruba na třetinu, na 450 lidí.
Restrukturalizace a AI mají vrátit firmu k růstu
"Letos v lednu jsme provedli organizační restrukturalizaci, abychom zjednodušili fungování a výrazně zrychlili rozhodování. Podpořili jsme tím i další inovace," uvedl Dlouhý. Pozitivní výsledky z loňska letos potvrdilo první čtvrtletí, protože počet rezervací se v něm meziročně zvýšil o 80 procent a tržby rostly dvouciferným tempem. Loni firma prodala 18,9 milionu míst v letadlech. Zároveň uvádí, že se zvýšila zákaznická spokojenost, která byla pro firmu problematická v době covidu.
Firma, která vznikla v roce 2012, se uchytila na globálním trhu díky tomu, že pracovala s unikátním algoritmem a začala prodávat letenky i nespolupracujících dopravců. Nyní se zaměřuje na větší využití umělé inteligence a automatizace a usiluje o vyšší efektivitu, vyšší marži a posílení pozice na trhu prodejců letenek. V roce 2019 do společnosti majetkově vstoupil americký investiční fond General Atlantic, který vlastní většinu akcií, spoluzakladatel Dlouhý má menšinový podíl.