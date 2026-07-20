Slibovali spalující vedra, ale srpen bude úplně jiný. Meteorologové varují před nečekaným zvratem
- Nejnovější modely meteorologů ruší původní výhledy na mimořádně horký srpen, tropy ve střední Evropě vystřídají srážky a bouřky.
Hlavním viníkem rychlého konce letních veder je jev El Niño, který nad severním Atlantikem zesiluje tryskové proudění plné vlhkosti.
Ačkoliv se začátek srpna ještě ponese ve znamení sucha a vysokých teplot, druhá polovina prázdnin přinese prudký zvrat.
Obyvatelé střední Evropy by se měli připravit na prudký zvrat v počasí. Nejnovější modely meteorologů škrtají původní předpovědi, které počítaly s nekonečnými vlnami veder. Do hry totiž vstupuje oslabený, ale stále vlivný fenomén El Niño.
Zatímco samotný úvod srpna ještě podle německých meteorologů z The Weather Channel přinese horké a suché dny, konec by naopak měl přinést déšť a bouřky. Jakmile se vlna veder přesune z Francie dál na jihovýchod kontinentu, dojde nad západní Evropou k výraznému propadu tlaku vzduchu. Pro střední Evropu to znamená jediné: rychlý konec tropů.
Když El Niño míchá kartami
Hlavním motorem této nečekané změny je zesílené tryskové proudění (jet stream) nad severním Atlantikem, za kterým stojí právě dozvuky globálního klimatického jevu El Niño. Toto proudění začne do vnitrozemí pumpovat nejen teplý vzduch z jihozápadu, ale především obrovské množství vlhkosti.
„V srpnu se zbavíme vln veder a místo nich budeme zažívat více bouřkových situací přicházejících ze západu,“ potvrzují meteorologové. Původně modelové předpovědi počítaly s příchodem deštivého období už dříve v létě, globální vlivy však tento zlom odsunuly až na druhou polovinu prázdnin. Srpen tak místo spalujícího sucha přinese měsíc plný bouřek a dešťů.
Nejnovější dlouhodobá předpověď Met Office podle BBC též naznačuje, že „vliv tlakové výše může v závěru července poněkud slábnout“. To by znamenalo nárůst výskytu přeháněk a bouřek, zpočátku na severu Spojeného království, přičemž déšť by se čas od času šířil i na jih.
Zatímco dlouhodobé předpovědi mají úspěšnost okolo 50 až 60 procent, ty střednědobé už dosahují 70 procent a týdenní výhled se pohybuje kolem 85 procent. Konkrétně v tomto případě však došlo ke změnám v chování klimatického jevu El Niño, který se oproti původním predikcím projevil pomaleji a s odlišnou intenzitou, přičemž jeho skutečný dopad na Evropu odhalila až červnová a červencová data. I tak se ale předpovědi meteorologů poměrně liší.