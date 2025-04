„Máme za sebou rok plný expanzí a akvizic ve všech divizích našeho byznysu. S energetikou jsme vstoupili na slovenský a polský trh, takže posilujeme naši pozici ve střední Evropě. Dokončili jsme taky fúzi Banky Creditas s Max bankou. V naší bankovní části máme konsolidovaný čistý zisk přes 770 milionů korun. Po začlenění Max banky máme bilanci bezmála 200 miliard a 260 tisíc klientů,“ uvedl Hrouda.

Hrouda má za úkol skupinu podle plánu majitele v příštích třech letech zdvojnásobit. „Například v energetice skutečně máme za cíl návratnost nad 20 procent ročně a někdy i 25 procent. Zatím se nám to daří,“ podotkl Hrouda.

Creditas se loni dohodla na koupi maltské banky MeDirect, která vedle Malty provozuje banky v Belgii a Nizozemsku. Transakce podléhá schválení regulátorů. „Pracujeme na té transakci intenzivně. V současnosti čekáme, až to posvětí regulátoři v jednotlivých státech. Vypadá to dobře. Dohromady mají banky bilanci 150 miliard korun, takže jsou skoro stejně velké jako Banka Creditas," podotkl Hrouda. MeDirect vnímá jako příležitost, mohla by to být podle něj pro Creditas zajímavá platforma pro další růst v západní Evropě.

Hrouda připomněl, že Creditas má hodně nemovitostních projektů, ale financuje rovněž energetiku a další odvětví. „Dlouhodobě říkáme, že nemovitosti jsou součástí naší DNA. Jeden celý segment naší skupiny jsou nemovitosti, hlavně rezidenční development. Creditas Real Estate má v portfoliu přes 5500 bytových jednotek a další tisíce jsou v přípravě," řekl.

Skupina loni koupila polskou energetickou společnost Duon, která se zabývá hlavně distribucí a prodejem zemního plynu především pro průmyslové firmy. „Tato firma má ve flotile cisteren na LNG a CNG na polském trhu dominanci. My si myslíme, že LNG může minimálně následujících třeba 15 až 20 let velmi dobře fungovat," uvedl Hrouda. LNG je zkapalněný a CNG stlačený zemní plyn.

Investiční skupina Creditas se zaměřuje především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři jejího podnikání jsou finanční služby, energetika a nemovitosti. Zakladatelem a jediným akcionářem je Hubáček.