Stačí jedna koleda. Vánoční hudba je dokonale promazaný stroj na peníze
- Vánoční hudba je populárnější než kdykoli předtím.
- Lidé ji přehrávají stále častěji a už od začátku podzimu.
- Hudebníci inkasují miliony a zkoušejí vytvořit svůj vlastní megahit.
Hudební skupina Pentatonix, známá svými a cappella interpretacemi klasických vánočních hitů, obvykle začíná koncertovat po Dni díkůvzdání, ale letos odstartovala už 8. listopadu. „Říkali jsme si: ,No, nevíme, jestli si někdo v Utahu bude chtít koupit lístek na vánoční koncert už 8. listopadu, ale zkusíme to,‘“ řekla spolumanažerka kapely Sara Baczewski. „Turné se ale i přes brzký start vyvíjí opravdu skvěle. Svět po tom opravdu prahne,“ dodala.
Tato zkušenost kapely je odrazem doby. Posluchači zapínají vánoční hudbu dříve než kdykoli předtím a také ji poslouchají stále častěji. Třeba první prosincový den v roce 2019 se do žebříčku Top 50 nejposlouchanějších písní na Spotify probojovalo hned 14 vánočních skladeb, ale letos jich bylo už 30. O devět dní později bylo 20 z 25 nejpopulárnějších skladeb s vánoční tematikou. Jediné nahrávky, které dokázaly této záplavě odolat, byly hity jako The Fate of Ophelia od Taylor Swift a Golden z úspěšného filmu Netflixu KPop Demon Hunters.
Sváteční hudba hraje už od září
Posluchači se ve stresových obdobích vracejí ke známým a příjemným věcem, řekl listu The Wall Street Journal (WSJ) Matt Bailey, zakladatel společnosti Hit Momentum zabývající se analýzou hudby. „Sváteční tradice, zejména hudba, nám poskytují emocionální oporu v době, kdy čelíme rostoucím životním nákladům, nestabilnímu trhu práce, domácím politickým sporům doma a zahraničním válkám,“ komentoval dále Bailey. Poukázal také na skutečnost, že streamování vánočních písní prudce vzrostlo už na začátku pandemie v roce 2020.
Všudypřítomnost vánočních písní zároveň představuje vzácný moment monokulturní hudby – i když jsou posluchači rozptýleni napříč několika streamovacími službami a platformami, mnoho z nich poslouchá stejné melodie. Sváteční hudba slouží k tomu, „… aby se lidé cítili součástí kolektivu a měli dobrý pocit,“ tvrdí Talia Kraines, která má ve Spotify na starosti i severoamerické vánoční playlisty.
I letošním žebříčkům dominují zavedené klasiky: Mariah Carey s bouřlivou hymnou All I Want for Christmas Is You, Brenda Lee s country skladbou Rockin’ Around the Christmas Tree a Wham! s melancholickou perlou Last Christmas. Mezi starší evergreeny se ale probojovalo i několik písní, které vznikly po roce 2010, například Santa Tell Me od Ariany Grande, Mistletoe od Justina Biebera a Underneath the Tree od Kelly Clarkson.
U někoho začínají Vánoce už v létě
Zarytí fanoušci Vánoc tyto písně zapínají dlouho před 1. listopadem. „Byli byste překvapeni, kolik lidí poslouchá vánoční hudbu v létě,“ řekla Kraines. Spotify obvykle zaznamená „první velký skok“ ve streamování vánočních písní 1. září. Aktivita se pak znovu zvyšuje v následujícím měsíci; tvorba vánočních playlistů ve Spojených státech letos v říjnu stoupla o 60 procent ve srovnání s loňskem. V listopadu si už podle Kraines mnoho lidí pouští v podstatě jen vánoční hudbu.
Do šílenství se víc než ochotně zapojují i hudebníci. Psaní vánočních písní je zábavné a není s tím spojený žádný tlak, myslí si manažer Jonathan Daniel. Mezi jeho klienty patří umělci jako Sia, Train a Fall Out Boy, kteří všichni vydali vánoční alba nebo singly. „Lidé neposuzují vánoční hudbu tak jako jiné nahrávky, a to zejména u velkých popových hvězd,“ dodal Daniel.
V období Vánoc jsou posluchači také otevřenější širší škále zvuků. A cappella, tedy vokální hudba bez doprovodu hudebních nástrojů, obvykle není komerčně úspěšná, ale třeba na začátku textu zmínění Pentatonix jen v USA prodali více než devět milionů vánočních alb.
Zpěvačka Laufey zaznamenala streamovací úspěchy s písněmi, které odkazují na žánry bossa-nova a vokální jazz 50. let. Její verze Winter Wonderland, vydaná v roce 2023, má na Spotify více než 1,3 milionu přehrání denně. „Laufey často říká, že Vánoce jsou obdobím, kdy celý svět poslouchá jazz,“ řekl její manažer Max Gredinger. „Jak by se do toho mohla nezapojit?“ Každý rok Laufey vydá alespoň jednu nebo dvě skladby s vánoční tematikou.
Vánoční hity se vyplácejí
Nadace, které spravují umělecké pozůstalosti, sice nemohou nahrávat zcela nové vánoční skladby, ale i ony nacházejí kreativní způsoby, jak se do svátečního období zapojit. Kupříkladu hudba vánočního titána Binga Crosbyho se ze 70 procent poslouchá v prosinci. Správa zpěvákova hudebního katalogu se proto spojila se společností Primary Wave, aby oslovila další posluchače novou verzí Crosbyho písně Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, na které se podílela country hvězda Lainey Wilson. Loni Crosbyho tradiční singl White Christmas nazpívala k-popová senzace BTS.
Není však snadné prorazit s novým vánočním hitem. Umělci přesto mají silnou motivaci. Pokud totiž uspějí, svátky fungují jako „bankomat“, popsal Daniel.
Přestože Mariah Carey vydala svůj megahit All I Want for Christmas Is You před třiceti lety, dodnes sklízí plody této rekordní vánoční klasiky a každý rok vydělává miliony dolarů na autorských poplatcích. Podle údajů časopisů Forbes a The Economist si Carey každý rok za tuto píseň přijde odhadem na 2,5 až tři miliony dolarů. Popová diva od vydání singlu do roku 2017 na skladbě vydělala přes 60 milionů dolarů. Jde o nejstreamovanější vánoční píseň všech dob.
Každý rok v listopadu Carey sdílí na sociálních sítích video, ve kterém informuje své sledující, že vánoční sezona může začít, a pomáhá tak znovu nastartovat popularitu své nahrávky. Každoročně také vyráží na vánoční turné, které se letos konalo pod názvem Mariah Carey’s Christmas Time od 28. listopadu do 13. prosince v Dolby Live v Las Vegas.
Téměř 40 let po svém vydání zůstává i skladba Last Christmas skupiny Wham! jednou z nejhranějších vánočních písní na světě. Singl z roku 1984, který napsal George Michael ve svém dětském pokoji, podle odhadů každoročně vydělá zhruba 400 tisíc dolarů (přes 8,3 milionu korun).