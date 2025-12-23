Deset zlatých vajec z indexu S&P 500. Které akcie v roce 2025 vydělaly nejvíc?
- Žebříček deseti nejúspěšnějších titulů indexu S&P 500 v roce 2025.
- Srovnání technologických vizionářů i tradičních kolosů, které k rekordním výnosům katapultoval nástup umělé inteligence, hlad po drahých kovech i zásadní vnitřní proměny.
- Jaká jsou největší překvapení roku a proč se na samotný vrchol prodral podceňovaný výrobce pevných disků, který v růstu akcií nechal daleko za zády i miláčka investorů Nvidii?
Technologický boom i geopolitický neklid v roce 2025 přinášejí překvapivé vítěze v žebříčku nejvýnosnějších akcií indexu S&P 500. Na jakých akciích se letos dalo nejvíc zbohatnout? Komu vzrostla hodnota akcií o stovky procent? Podívejte se na deset akciových příběhů, které letos kralovaly nejznámějšímu americkému indexu.
10. GE Vernova
GE Vernova
Nováček na burze, který vznikl v dubnu 2024 vyčleněním energetické divize z legendárního konglomerátu General Electric, se v roce 2025 stal symbolem energetické renesance. Firma, která ovládá vše od obřích plynových turbín přes větrné elektrárny až po modernizaci rozvodných sítí, těžila z kritického hladu po elektřině. Ten vyvolal masivní rozmach datových center pro umělou inteligenci a tlak na dekarbonizaci průmyslu.
Pro investory se GE Vernova stala „sázkou na jistotu“ v éře elektrifikace, kdy bez stabilní a moderní sítě nefunguje ani ten nejchytřejší algoritmus. Raketový růst v letošním roce ji vynesl do první desítky nejvýkonnějších titulů indexu S&P 500, kde nahradila dříve favorizované spotřební tituly.
9. AppLovin
AppLovin
Americká technologická firma AppLovin využila boom mobilní reklamy a efektivnější monetizaci herního obsahu. Společnost dokázala přesvědčit investory, že její reklamní a monetizační platforma využívající AI má silný růstový potenciál i mimo čistě herní sektor. Inzerentům prodává to nejdůležitější: jistotu, že jejich kampaň zasáhne přesně tu skupinu, kterou potřebují, čímž proměnila „otravné“ odklikávání her v extrémně ziskový byznys. Firma je zároveň jedním z nováčku indexu S&P 500, kam patří od letošního září.
8. Lam Research
Lam Research
Výrobce zařízení pro produkci polovodičů Lam Research profitoval z masivních investic do výroby čipů. Firmě pomohl především rozmach umělé inteligence, který zvýšil poptávku po moderních výrobních technologiích. Investoři sázejí na to, že vysoké kapitálové výdaje v polovodičovém průmyslu vydrží i v dalších letech.
7. Palantir Technologies
Palantir
Palantir se v roce 2025 definitivně zařadil mezi zavedené technologické firmy. Společnost těžila z rostoucí poptávky po analytických nástrojích a řešeních založených na umělé inteligenci, a to jak v komerčním, tak vládním sektoru. Klíčovým faktorem byla také schopnost generovat stabilní cash flow, což dříve skeptickým investorům změnilo pohled na firmu.
6. Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery
Mediální skupina Warner Bros. Discovery (WBD) se v roce 2025 postarala o jeden z nejpřekvapivějších příběhů roku. Akcie se odrazily od minim díky restrukturalizaci dluhu a letnímu plánu na rozdělení firmy, který oddělil zisková studia od upadajících televizí.
Skutečný šok ale přinesl prosinec: po měsících spekulací se WBD dohodla na prodeji studií a platformy HBO Max gigantu Netflix za 72 miliard dolarů (27,75 dolaru za akcii). I když se transakci pokusil na poslední chvíli zvrátit Paramount Skydance s vyšší nabídkou, vedení WBD ji odmítlo jako finančně rizikovou. Pokud fúze s Netflixem projde přes regulátory, půjde o největší mediální obchod dekády.
5. Newmont
Newmont
Největší těžař zlata na světě prožil v roce 2025 velmi dobrý rok. Pomohly mu k tomu nejen rekordní ceny zlata, které letos pokořily hranici čtyř tisíc dolarů za unci, ale hlavně velký „generální úklid“ uvnitř firmy. Newmontu se podařilo prodat nepotřebné doly za více než čtyři miliardy dolarů a zbavit se tak nálepky těžkopádného obra.
Díky tomu, že firma začala těžit efektivněji, jí v kapsách zůstalo mnohem víc peněz, které obratem vyplatila akcionářům. Pro investory se tak Newmont stal ideálním spojením bezpečné sázky na zlato a moderní, efektivně řízené firmy, která dokáže z drahého kovu vyždímat maximum.
4. Micron Technology
Micron Technology
Paměťový gigant Micron se v roce 2025 svezl na vlně prudkého růstu poptávky po pamětech pro AI aplikace a datová centra. Rok byl ve znamení dramatického obratu polovodičového cyklu z přebytků do fáze akutního nedostatku, což v prosinci 2025 potvrdily rekordní hospodářské výsledky.
Společnost oznámila, že její high-bandwidth paměti (HBM), klíčové pro čipy Nvidia, jsou pro celý rok 2025 i 2026 beznadějně vyprodané. Investoři ocenili raketový růst marží a tržeb, které v závěru roku překonaly veškerá očekávání analytiků a katapultovaly akcie Micronu mezi pětici nejvýkonnějších titulů celého indexu S&P 500.
3. Robinhood Markets
Robinhood Markets
Platforma, která se proslavila jako symbol éry „meme akcií“ a čelila ostré kritice regulátorů za prodej dat o obchodech svých uživatelů, zažila v roce 2025 velkolepý comeback. Robinhoodu se podařilo vymanit ze stínu pochybného byznysu „všechno zadarmo“ a proměnit se v plnohodnotný finanční ekosystém.
K návratu drobných investorů letos přispělo nejen spuštění predikčních trhů a derivátů, ale také agresivní expanze do Evropy a správa penzijních účtů. Akcie těžily z toho, že firma už není jen hřištěm pro spekulace z Redditu, ale ziskovým strojem, který dokázal zkombinovat populární bezpoplatkový model s důvěrou institucionálních investorů.
Definitivním potvrzením dospělosti firmy se stalo její zářijové zařazení do indexu S&P 500, kam zamířila společně s již zmíněnou technologickou společností AppLovin.
2. Seagate Technology
Seagate Technology
Seagate se v roce 2025 stal nenápadným, ale o to výkonnějším vítězem boomu umělé inteligence. Zatímco pozornost se upírala k procesorům, Seagate profitoval z kritického nedostatku úložišť pro masivní objemy AI dat. Klíčem k úspěchu bylo masové nasazení revoluční technologie HAMR (tepelný magnetický zápis), která umožnila vyrábět pevné disky s rekordními kapacitami přes 30 TB.
To firmě zajistilo dominantní postavení v dodávkách pro cloudové obry, prudké zlepšení ziskových marží a návrat k agresivní dividendové politice. Akcie Seagate v roce 2025 těžily z faktu, že bez jejich velkokapacitních disků by trénování pokročilých AI modelů narazilo na fyzické limity.
1. Western Digital
Western Digital
Nejvýkonnější akcií indexu S&P 500 v roce 2025 se s dechberoucím zhodnocením okolo 290 procent stala firma Western Digital. Firma se proměnila v hlavní investiční příběh roku díky úspěšnému rozdělení na dvě samostatné společnosti v únoru 2025, čímž oddělila volatilní byznys s flash paměťmi od stabilní výroby pevných disků.
Tento krok umožnil trhu lépe ocenit obrovský potenciál v oblasti AI infrastruktury, kde se Western Digital stal klíčovým dodavatelem pro cloudové obry. Rekordní poptávka po vysokokapacitních úložištích a zařazení do prestižního indexu Nasdaq 100 v závěru roku jen potvrdily, že se z dříve podceňovaného výrobce stal nepostradatelný pilíř umělé inteligence.