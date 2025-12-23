Babišovi pomáhal s fondem pro Agrofert rodinný právník šéfa ČEZ Daniela Beneše
- Nové vlastnické schéma Agrofertu vytvořila poradenská firma Roklen a advokátní kancelář DBK Partners Ondřeje Davida.
- David je rodinným právníkem šéfa ČEZ Daniela Beneše.
- David je také majitelem investiční společnosti ICP Group, která se věnuje developmentu v Česku a v USA.
Zpráva o tom, kdo stojí za novým svěřenským fondem RSVP Trust, do něhož Andrej Babiš vloží kvůli svému střetu zájmů holding Agrofert, je poměrně překvapivá. Ani poradenská firma Roklen miliardáře Rudolfa Ovčařího, ani advokátní kancelář DBK Partners právníka a investora Ondřeje Davida totiž nemají s Babišem žádné známé vazby. Ale v českém byznysu rozhodně nejde o neznámé postavy.
Ondřej David je dlouholetým rodinným právníkem šéfa ČEZ Daniela Beneše a jeho kancelář DBK Partners také pracuje pro samotný ČEZ. Letos David prodal Benešovi rozlehlý pozemek ve Špindlerově Mlýně, na kterém se ještě donedávna nacházely dvě chaty. Beneš tu má v plánu novou rezidenční výstavbu. Ondřej David pozemek v minulé dekádě přitom koupil právě na doporučení Beneše, jehož je navíc osobním právníkem, a to už několik let.
David před sedmi lety také investoval desítky milionů do firmy Hedviga Group, která přeměňuje odpad na elektřinu a kterou sám Beneš v minulosti zakládal. Později v ní pozici šéfa představenstva zastával Benešův bratr Marek. Firmu nejprve oficiálně vlastnila entita z Malty ovládaná lidmi z vedení WOOD & Company, později byl majoritním vlastníkem Marek Beneš, dnes firmu ovládá Vladimír Johanes, někdejší „šedá eminence“ ČEZ, kterému mimo jiné před lety pomáhal se zahraniční expanzí.
Právník mocných
Nový Babišův právník David rozvíjí také vlastní byznys v rámci ICP Group, která investuje zejména do nemovitostí jak v Praze, tak i ve Spojených státech. Jen na Floridě držel David prostřednictvím své ICP Group podle Forbesu nemovitostní portfolio v hodnotě přes 3,5 miliardy korun.
Kromě toho je David známý jako rozvodový právník bývalého premiéra Petra Nečase. Svou kariéru začínal na plzeňských právech, kde přednášel a patřil také k nejbližším spolupracovníkům tehdejšího děkana Milana Kindla, jenoho z hlavních aktérů kauzy neoprávněného udělování titulů. David také vlastnil největšího výrobce plastových oken v Česku – skupinu Window Holding, do které patří známé značky jako například Vekra. Od loňského prosince je také členem správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Redakce e15 Davida oslovila s dotazy ke spolupráci s Roklenem na vytvoření svěřenského fondu pro Agrofert a jak se k této práci dostal, ale David zatím neodpověděl.
Nenápadný růst v obratu i kvalitě
Jako skutečný vlastník sveřenského fondu RSVP, do kterého bude nejpozději 8. ledna vložen holding Agrofert, bude podle českého práva vedena finanční a poradenská společnost Roklen miliardáře Rudolfa Ovčařího. Ten se v devadesátých letech podílel na privatizaci Třineckých železáren, později ovládl Českou zbrojovku, v obou případech ve spolupráci s René Holečkem, který je nyní jedním z nejbohatších českých zbrojařů a ovládá Colt.
V roce 2019 dostal Ovčaří od prezidenta Zemana medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti hospodářské. Zajímavé je, že právě Ovčaří stál za financováním mediálního projektu Týdeníku Echo, kam po neshodách s tehdy novým vlastníkem Mafry Andrejem Babišem odešli někteří zaměstnanci v čele s bývalým šéfredaktorem Lidových novin Daliborem Balšínkem. Ovčaří později podíl v projektu prodal podnikateli Marku Španělovi.
Roklen, v němž Ovčaří drží většinový podíl, stále více vydělává na poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Loni i letos tato oblasti byznysu Roklenu zaznamenala významný růst tržeb. „Roklen nenápadně stoupá v obratu i kvalitě,“ řekl zdroj blízký Rudolfu Ovčařímu. Sám Ovčaří se k byznysu Roklenu nechce vyjadřovat. Roklen spolupracuje s ČEZ, Unipetrolem i Českou poštou, pro kterou organizuje prodejní proces Balíkovny.
Správem fondu RSVP Trust bude nepříliš známý rakouský bankéř Wilfried Reinhard Elbs, který trvale žije v Česku. V letech 2004 až 2009 vedl společnost Leasing České spořitelny, která se zaměřovala zejména na financování osobních automobilů. Protektorkou, tedy tím, kdo bude dohlížet na správce fondu, se stane Věra Výtvarová, někdejší partnerka v poradenské společnosti PwC.
Dnes se na profesní síti LinkedIn prezentuje jako investorka. Elektorem fondu, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, se stane právník Patrik Bureš. Do roku 2022 šéfoval právnímu oddělení ČEZ. Následně spoluzaložil startup Peoplecar na sdílení vozů společně s partnerem advokátní kanceláře DBK Partners Petrem Burzanovským.