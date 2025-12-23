Světová nervozita přepisuje ceny zlata. Drahý kov je letos už po padesáté na rekordu a dál přitahuje investory
- Zlato letos překonalo rekord už po padesáté, stříbro se dostalo na historické maximum.
- Investory láká očekávání dalších poklesů amerických sazeb i geopolitické napětí.
- Silnou roli hrají nákupy ETF a poptávka centrálních bank.
Zlato vystoupalo na nové historické maximum a letos už rekord překonalo po padesáté. Cena kovu podpořená geopolitickým napětím a očekáváním dalších snížení úrokových sazeb v USA se krátce přiblížila hranici 4 500 dolarů za unci. Na nové maximum se dostalo také stříbro. Přesto podle agentury Bloomberg plánují investoři dál nakupovat.
Sázka na FED
Spotová cena zlata za poslední den vzrostla až o 1,2 procenta na 4 497,74 dolaru za unci. Trhy podle Bloombergu sázejí na to, že americká centrální banka FED naváže na letošní trojici snížení sazeb dalším uvolňováním měnové politiky i v příštím roce. To je pozitivní zejména pro drahé kovy, které samy nenesou úrokový výnos.
Zájem o zlato v posledních dnech posílilo také geopolitické napětí, zejména situace ve Venezuele, kde Spojené státy zadržují ropné tankery v rámci tlaku na vládu prezidenta Nicoláse Madura. Podle stratéga Pepperstone Group Ahmada Assiriho se geopolitická rizika znovu výrazně promítají do poptávky po zlatě jako bezpečném přístavu.
Stříbro láme rekordy
Cena zlata je letos vyšší zhruba o 70 procent a směřuje k nejlepšímu ročnímu výkonu od roku 1979. Růst podporují mimo jiné nákupy centrálních bank a příliv peněz do burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem. Podle dat World Gold Council vzrostly objemy zlata v ETF každý měsíc letošního roku s výjimkou května. Výrazný příliv zaznamenal i největší zlatý ETF fond SPDR Gold Trust.
Ještě dynamičtější růst letos předvádí stříbro, jehož cena je zhruba o 140 procent výš než na začátku roku. Kromě spekulativních nákupů hrají roli i problémy na straně nabídky a nejistota kolem možných amerických obchodních omezení na dovoz kritických kovů. Investoři podle Bloombergu navíc dál nakupují – úrovně 4 500 dolarů za unci zlata a 70 dolarů za unci stříbra zatím nevnímají jako strop, ale spíše jako nové orientační body.