Pomáhat druhým je pro mě návykové, říká Ondřej Vlček, který už dal na charitu 1,5 miliardy korun
- Ondřej Vlček rozjíždí nový kyberbezpečnostní projekt Aisle, který má firmám pomoci předcházet kyberútokům.
- Nový startup cílí na velké korporace se sídlem ve Spojených státech.
- Vedle byznysu sází na zdravotnictví a filantropii.
Jeden z nejbohatších Čechů a největších českých filantropů, podnikatel Ondřej Vlček, je nově i startupista. „Užívám si to. Myslím, že se náplň mé práce neliší od práce ve vysokém managementu nebo ve vyšších patrech korporace. Je to zase o rychlosti a efektivitě. To mě baví,“ popisuje. Před pár měsíci představil světu svůj nový startup Aisle, který s týmem držel rok v tajnosti.
„Jde o kyberbezpečnost. Aisle vytvořil produkt, který chrání velké firmy a organizace před kyberútoky. Dělá to trochu jinak než konkurence, je to spíš prevence,“ popisuje s tím, že projekt zvyšuje odolnost IT systémů tím, že v nich hledá a opravuje mezery, kterými by se do nich mohli útočníci dostat. Vizí firmy je, že to, co běžně trvá 45 dní, by měl tento projekt zvládnout v řádu hodin nebo minut.
Vlček se svým novým projektem míří zejména na americký trh. „Je to hlavně proto, že naší cílovou skupinou jsou velké korporace, a přestože jsou často nadnárodní nebo fungují globálně, jejich centrála sídlí ve Spojených státech,“ vysvětluje. Už nyní mají na produkt pozitivní zpětnou vazbu a jedním z jejich potenciálních klientů by měl být i Microsoft.
Startup inspirovaný manželkou
Kromě Aisle představil Vlček ještě startup Auris One, ke kterému ho inspirovala jeho manželka lékařka. Doktorům by měl tento projekt ulevit až o 60 hodin měsíčně, které dnes tráví administrativou. „Tato zátěž se netýká jen lékařů, ale i zdravotních sester. Zdravotníci na sobě čím dál víc pozorují, že méně léčí a více se věnují administrativě, papírování a práci na počítači,“ vysvětluje.
Myšlenka je podle něj velmi jednoduchá – rozhovor mezi lékařem a pacientem se nahrává, převádí do textu a následně chytré moduly z něj vyberou jen ty důležité informace, které se rovnou vyplní do příslušných kolonek a vytvoří z nich lékařské zprávy. Tento projekt teprve vstupuje do ostrého provozu.
Filantropie jako životní poslání
Ondřej Vlček je zároveň největším filantropem v České republice. „Přijde mi to normální. Hodně mě ovlivnil i můj bývalý šéf v Avastu, který byl Američan, a tam to mají nastavené tak, že když někdo vydělává hodně peněz, je běžné, že má nadaci nebo že je podporuje,“ vysvětluje. Současně mu filantropie přináší i pocit štěstí a zadostiučinění.
Jeho hlavním projektem je Nadace rodiny Vlčkových, do které vložil 1,5 miliardy korun – historicky nejvíce v České republice. Cílem nadace je posunout paliativní péči v Česku na špičkovou úroveň. Aktuálně dokončují projekt Cibulka.
„Je to pro mě i lekce pokory. Když člověk řeší miliardové akvizice, má pocit, že je trochu mistr světa. Když si potom během deseti minut vyslechne, že lidé mají mnohem vážnější problémy, uvědomí si, že si vlastně nemá na co stěžovat,“ vysvětluje ve FLOW. Pomoc je pro něj prý i návyková a pomáhat ostatním v něm vzbuzuje pocity štěstí.
Jaká nebezpečí hrozí v oblasti kyberbezpečnosti vojenským složkám? Věří na něco mezi nebem a zemí? A jak si užívá peníze? I o tom mluvil Ondřej Vlček v tomto rozhovoru ve FLOW.