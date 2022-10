Rozbijeme duopol Airbus-Boeing, hlásá Comac na čínském trhu | E15.cz

V přepočtu téměř dva biliony korun, které Peking postupně investoval do vybudování prvního svého konkurenta Airbusu a Boeingu, mají v příštích letech otřást tržními podíly západních leteckých gigantů. Tedy alespoň v Číně. Je to sice jen jeden z hlavních trhů, ale v příštích dekádách má nejvíce lačnit po nových dopravních letadlech a být pro výrobce klíčový, upozornily Financial Times.