Babišovy čistky nabírají obrátky. Schillerová škrtá dozorce, kteří střeží zlaté vejce státního rozpočtu
- Personální čistky pod vládou Andreje Babiše (ANO) pokračují.
- Naposledy se dotkly i největšího českého letiště.
- Klíčové posty se mění napříč ministerstvy, státem ovládanými podniky i podřízenými institucemi.
Personální změny vlády premiéra Andreje Babiše napříč ministerstvy, státními podniky i mnoha dalšími podřízenými institucemi mají další oběti. K řadě škrtů naposledy přibyla dvě jména z dozorčí rady Letiště Praha. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) totiž odvolala členy dozorčí rady Pavla Dobeše a Petra Kubíčka. Reálně se tak stalo koncem ledna, tedy v den podpisu rozhodnutí, ve veřejné sbírce listin se dokument objevil desátého března.
Ministerstvo je jediný akcionář této státem ovládané akciové společnosti. „Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti je v souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti plně v kompetenci akcionáře, tedy ministerstva financí,“ uvedl mluvčí ministerstva Stefan Fous na dotaz e15. Odvolané členy resort nebude nahrazovat: „Dozorčí rada je ve stávajícím složení plně kompetentní a usnášeníschopná k zajištění svých funkcí.“
Letiště Václava Havla a personální změny
Ministerstvo ani na opakovaný dotaz e15 nesdělilo důvody, proč k personálním změnám přistoupilo: „Důvody odvolání členů dozorčích rad běžně nekomentujeme.“ Dozorčí rada se tak aktuálně skládá z devíti členů, kterým předsedá Stanislav Kouba, úředník a manažer ministerstva financí se zaměřením na daňové právo, který se na různých pozicích resortu pohybuje od roku 2009.
Letiště Václava Havla je pro jakoukoliv vládu velmi důležité nejen coby prvek kritické infrastruktury, ale také jako štědrý přispěvatel do státního rozpočtu. Z miliardových zisků každoročně odvádí tučné dividendy. Dividendová politika počítá s odevzdáním pětiny zisku, toto nepovinné pravidlo však ministerstvo při dosud poslední příležitosti porušilo, jak zjistila e15.
Ještě za úřadování bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) ministerstvo vyčerpalo dividendu ve výši osmdesáti procent, tedy čtyřnásobku sjednané politiky. Z necelých 2,5 miliard zisku letiště za rok 2024 tak ministerstvo odsálo dvě miliardy. Vzdušný přístav, který loni odbavil téměř osmnáct milionů cestujících, přitom čekají masivní investice v řádu desítek miliard, a to do rozšíření terminálů, výstavby paralelní ranveje a celkové modernizace. Ty bude muset financovat o to objemnějšími úvěry, což investice ohrožuje.
Babišovy čistky
K personálním změnám, odvoláním, případně k odchodům po domluvě, dochází po návratu Andreje Babiše k moci v mnoha dalších institucích. Po více než třinácti letech skončil v čele největší zdravotní pojišťovny Česka Zdeněk Kabátek, kterého koncem února odvolala dozorčí rada. Ta se zásadně obměnila po sněmovních volbách.
O post ředitele České pošty přišel začátkem roku Miroslav Štěpán, o čemž rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Nástupce stát stále hledá. Podobně jeho vládní kolega z resortu zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal šéfa Lesů ČR Dalibora Šafaříka, na místo se tak vrátil Josef Vojáček.
Z vrcholných postů však zmizelo mnoho dalších jmen. Patří mezi ně šéf Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch, předseda představenstva ČEPS (státní provozovatel přenosové soustavy) Martin Durčák, ředitel Mero (provozovatel ropovodů) Jaroslav Pantůček nebo ředitel Digitální a informační agentury Petr Kuchař.