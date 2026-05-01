České dráhy spustily novou linku z Prahy do Kodaně. Cesta zatím potrvá o něco déle
České dráhy začínají ve čtvrtek jezdit na trase z Prahy do Hamburku a Kodaně. Mezi pražským hlavním nádražím a Hamburkem pojedou denně dva páry spojů denně, jeden z nich bude z Hamburku pokračovat do Kodaně. Na lince začíná dopravce jezdit i přes pokračující rekonstrukci tratě na německém území. Kvůli opravám mezi Berlínem a Hamburkem budou vlaky do poloviny června jezdit po odklonové trasu, což prodlouží celkovou jízdní dobu. V polovině června plánuje dopravce počet spojů rozšířit.
První vlak, který z Prahy vyrazil v 06:31, pojede do dánské Kodaně, kam dorazí po zhruba 13 hodinách jízdy. Druhý spoj odjíždí v 16:31 a jeho cílovou stanicí je Hamburk. V opačném směru vyjíždí vlak z Kodaně v 08:22 a z Hamburku v 04:34. V úseku mezi Berlínem a Hamburkem jedou vlaky přes stanice Stendal, Uelzen a Lüneburg, kde rovněž zastavují.
Aktuální cesta do Hamburku potrvá kvůli odklonové trase necelých sedm hodin, tedy zhruba o hodinu déle než v běžném režimu. U spojů do Dánska je časový nárůst výraznější, neboť vlaky musí v Hamburku čekat více než hodinu. Na spoje nasadil dopravce soupravy ComfortJet, které mají restaurační vůz, připojení k internetu, dětské kino a prostor pro přepravu jízdních kol.
Běžný provoz na lince by měl začít 14. června, od kdy se nabídka spojení rozšíří. Mezi Prahou a Hamburkem budou vlaky railjet jezdit v pravidelném dvouhodinovém intervalu a přímé spojení s Kodaní nabídnou tři páry vlaků denně. Jeden vlak pojede do a z Kielu. Po ukončení výluk se jízdní doba do dánské metropole zkrátí na necelých 12 hodin a do Hamburku na méně než šest hodin.
Ceny jízdenek začínají pro cesty z Prahy do Berlína na 425 korunách, do Hamburku se lze dostat od 650 korun a cesta do Kodaně vyjde v nejlevnějším tarifu na 1500 korun. Vzhledem k dalším plánovaným výlukám v údolí Labe a na německých tratích dopravce doporučuje cestujícím, aby si před cestou vždy ověřili přesný jízdní řád pro daný den.
Skupina ČD loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy korun.