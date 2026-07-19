Česko má už 3700 dobíjecích stanic. Provoz jejich sítí roste o desítky procent
- Provoz dobíjecích stanic v Česku letos roste o vysoké desítky procent.
- Přibývají nové stanice i ultrarychlé dobíječky, elektromobilů je už přes 73 tisíc.
- Česko se zlepšuje, v hustotě elektromobility ale stále zaostává za západem a severem Evropy.
Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste. Provozovatelé největších sítí po polovině roku hlásí navýšení spotřeby o vysoké desítky procent, roste i počet dobíjení. Pokračuje rovněž výstavba nových stanic, kterých je nyní v ČR kolem 3700. I přes rychlý růst provozu Česko v hustotě elektromobility nadále zaostává zejména za státy západní a severní Evropy.
V současné době je v Česku podle dat Centra dopravního výzkumu (CDV) registrováno přes 73 000 čistě elektrických osobních aut. Spolu s lehkými užitkovými vozidly, autobusy a nákladními vozy pak podle centra je jejich počet ještě o více než 5000 vyšší.
S tím roste i provoz dobíjecích stanic. Provozovatel největší sítě společnost ČEZ na začátku roku zprovoznil svou 1000. stanici a v rozšiřování sítě chce pokračovat po celý rok. „Naším letošním cílem je provozovat síť 1200 stanic a stále zkracovat časy dobíjení. Na frekventovaných tazích proto stavíme nové vysokovýkonné stojany a nahrazujeme stávající stanice ultrarychlými,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
V pololetí ČEZ zaznamenal nárůst spotřeby elektřiny ve své síti stanic meziročně o 29 procent na 8,5 gigawatthodiny (GWh). Největší zájem je podle společnosti o ultrarychlé stojany s výkonem přes 150 kilowattů (kW).
Druhou největší síť má Pražská energetika (PRE), počet jejich dobíjecích stanic letos narostl o 32 na celkem 928, přičemž více než 74 procent z nich je v Praze. „Stále evidujeme zvýšený zájem o elektromobily, který dáváme do souvislosti s vysokými cenami fosilních paliv. Zároveň pokračuje trend obměny velkých firemních flotil a jejich přechod k čistě bateriovým modelům,“ řekl vedoucí sekce Emobilita v PRE Libor Hladík. Spotřeba v síti PRE tak meziročně vzrostla o 42 procent na 6,98 GWh, počet jednotlivých transakcí pak stoupl o 37 procent.
E.ON nyní provozuje 918 dobíjecích bodů na 450 stojanech. Letos se síť společnosti rozšířila o více než 60 bodů na 32 dobíjecích stojanech. Za prvních šest měsíců roku řidiči v síti odebrali 5,68 Gwh elektřiny, tedy téměř dvojnásobek loňského objemu. Počet dobíjení vzrostl o 100 000 na více než 229 000. „Z našich statistik také vidíme, že řidiči v rámci veřejné dobíjecí sítě využívají čím dál tím častěji ultrarychlé dobíjecí stanice,“ dodal mluvčí Roman Šperňák.
Dobíjecí síť postupně rozšiřuje také innogy, firma v současnosti nabízí 348 dobíjecích bodů. „Po započtení stanic, které jsou aktuálně ve výstavbě, se tento počet brzy vyšplhá na 408. Klíčovým chystaným projektem je příprava výstavby velkokapacitního nabíjecího hubu na dálnici D1 v Jihomoravském kraji. Ten nabídne 36 dobíjecích míst s celkovým výkonem 4,8 MW. Do budoucna počítáme s vybudováním dalších tří až čtyř podobných hubů,“ řekl mluvčí innogy Lukáš Heřtus.
Odběr elektřiny u innogy podle něj v pololetí oproti loňsku vzrostl o 40 procent na 302 MWh. Počet transakcí se zvýšil o 32 procent na celkových 15.585 dobití.
Podle dopravních expertů je hustota dobíjecí infrastruktury v ČR zatím vzhledem k množství registrovaných elektroaut dostačující, v Evropě však patří co do počtu stanic k průměru. Zaostává především za některými zeměmi ze západu a severu Evropy. K lídrům v elektromobilitě v Evropě patří Norsko či Nizozemsko.