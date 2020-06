DAKO-CZ nově dodá brzdové systémy a komponenty do Polska, Slovinska i Indie | E15.cz

Třemošnická společnost DAKO-CZ prošla díky zavedeným přísným bezpečnostním opatřením koronavirovou pandemií bez významného omezení produkce. Díky situaci na trhu je zakázkově naplněná, a zatímco řada firem řeší kurzarbeit či dokonce propouštění, DAKO-CZ chystá regionální náborovou kampaň. Své produkty bude významný výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla v rámci nových projektů dodávat do Polska, Slovinska i do Indie.

Tradiční společnost z podhůří Železných hor těží z boomu, který celosvětově zažívá železniční doprava. V roce 2019 poprvé v historii překonala miliardový obrat a v letošním roce má našlápnuto k tomu, aby tento rekord minimálně dorovnala. Navzdory situaci způsobené nemocí COVID-19, která kromě samotné výroby komplikuje také komunikaci se zákazníky nebo například FAI (First Article Inspection), tedy přejímky prvních kusů sjednané zakázky. Ty se namísto přímé účasti zástupců zákazníka provádějí on-line.

„Určitá omezení samozřejmě vnímáme, letos například nemůžeme prezentovat naše produkty na světovém veletrhu InnoTrans, který byl přesunut na příští rok. Bezpečnostní opatření a jejich dodržování pro nás samozřejmě znamenají dodatečné náklady. Hlavní ale je, že můžeme nadále dodávat našim zákazníkům a plnit sjednané zakázky. Za to patří velký dík všem našim zaměstnancům, kteří nás podrželi, respektovali veškerá omezení a chodili do práce,“ říká Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ.

Autor: Archiv DAKO-CZ

STADLER KISS pro Slovinsko

Novou zakázkou realizovanou v DAKO-CZ je například projekt KISS pro předního výrobce, společnost STADLER. Po úspěšné FAI projektu STADLER KISS začne DAKO-CZ pro regionální soupravy KISS dodávat kompletní pneumatické řízení brzd. Soupravy jsou určené pro Slovinsko.

„Dodávka deseti třídílných jednotek s dvojitou palubou představuje pro naši společnost zcela novou platformu. Třídílné elektrické jednotky s označením KISS jsou navrženy jako regionální vozidla s maximální rychlostí 160 km/h. Nabízejí sezení pro 292 osob, včetně 16 míst v první třídě a dalších 277 stojících cestujících. V dvoupatrovém vlaku je vymezen prostor i pro invalidní vozíky a kola,“ přibližuje podrobnosti zakázky Monika Jirušková, zástupkyně obchodního ředitele DAKO-CZ.

DAKO-CZ bude v rámci projektu dodávat kompletní řízení pneumatické brzdy, které obsahuje ovládání samočinné brzdy, střadačové brzdy, přímočinné brzdy, vzduchové vypružení, nastavení elektromagnetické brzdy, ventily protismyku a další komponenty, jako jsou ventily nouzového brzdění, brzdové ukazatele, malé vzduchojemy a brzdové páky.

Opce na dodávky komponent pro vložené vozy pro polskou Łódź

Na konci dubna proběhla úspěšná FAI pro opci projektu na dodávky pneumatických panelů do společnosti STADLER pro koncového zákazníka Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Plně klimatizované elektrické příměstské jednotky FLIRT pro oblast Łódź nejenže splňují veškeré bezpečnostní prvky, nabízejí cestujícím maximální komfort při jízdě, ale disponují i moderním informačním systémem pro cestující.

Příměstská jednotka dosahuje maximální rychlosti 160 km/hodinu. DAKO-CZ pro tento projekt vyrábí a dodává nejen pneumatické panely, ale i vzduchojemy a dvojité ukazatele.

Brzdové vybavení pro LHB vozy v Indii

Pro indického zákazníka, společnost ESCORTS, bude DAKO-CZ od května 2020 do března 2021 realizovat další dodávku brzdového vybavení pro LHB vozy. Na indickém trhu DAKO-CZ, a.s. začalo působit již v roce 2006, postupně se obchodní aktivity rozvíjely a aktivně se dodávkám věnuje od roku 2015. Potvrzuje to nyní i nová objednávka brzdového vybavení na celkem 800 vozů, která zahrnuje 700 brzdových sad pro AC/non AC cars a 100 brzdových sad pro Power cars.

Jednotlivé sady obsahují brzdové jednotky a protismyk, který se skládá z vypouštěcích ventilů, řídích jednotek protismyku a snímače otáček. Brzdové komponenty DAKO pro montáž osobních vozů, tzv. LHB coaches, budou montovány a provozovány Indickými drahami.

„Nové projekty jsou nejlepším důkazem zakázkové naplněnosti společnosti, kvalitních referencí i dobré práce jak našich obchodníků, tak celé konstrukce i pracovníků ve výrobě. Zvládnout naše zakázky v termínu a v požadované kvalitě nám umožní rozšíření výrobní haly, které je v současné době téměř dokončené, a také připravovaná regionální náborová kampaň, která je zaměřena jak na posily do výroby, tak na technicko-hospodářské pozice,“ doplňuje Dagmar Matúšová.

DAKO-CZ, přední výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla je členem průmyslově technologické skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.