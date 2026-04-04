Drahá nafta zasáhla rozvozy. Foodora přispívá svým řidičům, další hráči vyčkávají
- Růst cen nafty už nutí firmy upravovat modely fungování, první krok udělala Foodora zavedením příspěvku pro kurýry.
- Velcí hráči jako Alza, Datart nebo Tesco zatím zdražování pro zákazníky odmítají.
- Firmy místo toho optimalizují logistiku, využívají smluvní ceny nebo slevy na palivo a připouštějí, že při dalším růstu nákladů mohou ceny upravit.
Růst cen nafty už začíná měnit byznys firem, které stojí na rozvozu a logistice. Jako první z větších hráčů přikročila ke konkrétnímu kroku platforma Foodora, která v březnu zavedla palivový příspěvek pro partnerské kurýry. Na zákazníky ho ale podle firmy nepřenáší. Ostatní oslovené společnosti od Alzy přes Datart po Košík či Tesco zatím nové příplatky zavádět nechtějí, zároveň však připouštějí, že další vývoj cen paliv pečlivě sledují.
Z odpovědí firem pro e15 vyplývá, že dražší pohonné hmoty zatím nevedou k plošnému zdražování dopravy nebo rozvozů pro koncové zákazníky. Tlak na náklady ale roste a firmy ho řeší různě. Někdo spoléhá na dříve sjednané podmínky s logistickými partnery, jiný na efektivnější plánování tras, další na slevy pro řidiče a kurýry nebo na předplacené programy.
Nejviditelnější změnu zatím oznámila právě Foodora. „Od března jsme zavedli palivový příspěvek pro partnerské kurýry, který nebude nijak přenesen na naše zákazníky,“ uvedl šéf logistiky Foodory Richard Dirbák. Firma tak jako jedna z prvních otevřeně přiznává, že růst cen paliv už si vyžádal konkrétní zásah, byť zatím směrem ke kurýrům, nikoli ke konečným cenám v aplikaci.
Zatím žádný vliv na zákazníky
Podobně přímo na zákazníky zatím nechtějí sahat ani další velcí hráči v e-commerce. Alza uvedla, že žádné příplatky pro doručování nechystá. Přiznává však, že pohonné hmoty tvoří významnou část nákladů na doručování a že v mezinárodní dopravě sleduje růst palivových i bezpečnostních příplatků, zejména u námořní a letecké přepravy. Datart podle své mluvčí Petry Psotkové také neplánuje žádné úpravy cen doručení. Současně ale dodává, že vývoj situace se může rychle měnit.
Zdražování se zatím vyhýbá i online supermarketům. Košík uvádí, že má s dodavatelem logistických služeb podmínky nastavené tak, aby dokázaly pokrýt krátkodobé i střednědobé výkyvy cen paliv. „V současnosti proto neuvažujeme nad plošným zdražením,“ řekl mluvčí František Brož. Zároveň však firma jako jedna z mála otevřeně připouští, že při dalším tlaku na ceny paliv by v budoucnu mohla doručení v omezených případech dočasně upravit. Podle Košíku by šlo spíše o jednotky korun nebo nižší desítky korun, například u velmi malých nákupů rozvážených daleko od skladu.
Rohlík volí opatrnější formulaci, ale směr je podobný. Podle mluvčí Anny-Marie Lichtenbergerové vnímá firma zvyšování cen vždy až jako poslední možnost. Soustředí se proto hlavně na zlepšování efektivity celého doručovacího procesu a na technologické inovace v logistice. Přesný podíl pohonných hmot na nákladech podle firmy v čase kolísá právě i podle toho, jak se daří provoz zefektivňovat.
Bez změn zatím zůstává také doručování potravin z Tesca. „V současné chvíli neuvažujeme o zavedení jakéhokoli příplatku ani o úpravě cen doručení. Doručování pro nás zajišťuje externí partner, se kterým máme ceny sjednané dopředu,“ uvedla mluvčí Tesco Lucie Loučková. I zde ale platí, že firma vývoj nákladů průběžně sleduje.
Odlišnou pozici má Allegro. Firma zdůrazňuje, že stojí hlavně na lokálních obchodnících a většina zboží se v jejím systému distribuuje v rámci regionu. I proto podle ní nyní není důvod zavádět další palivové příplatky. Pro zákazníky i obchodníky chce zatím zachovat stávající podmínky.
Platformy typu Bolt a Wolt tlak dražších pohonných hmot připouštějí, konkrétní zásah do cen pro zákazníky ale zatím neoznamují. Bolt uvádí, že palivo tvoří významnou část nákladů řidičů i kurýrů, a situaci řeší spíš přes partnerské slevy na tankování. Wolt zase sází hlavně na program Wolt+, který části zákazníků doručení fakticky odstíní od výkyvů cen dopravy. O tom, jak by se případné další zdražování dotklo zákazníků bez předplatného, ale firma konkrétní nebyla.