Dražší nafta přetéká i do balíků. PPL a Zásilkovna zvyšují příplatky
- Největší přepravní firmy zvýšily kvůl rostoucím cenám pohonných hmot palivové příplatky, nové ceny ovlivní v první řadě jejich smluvní zákazníky.
- Základní ceníky pro běžné zákazníky se zatím nemění, firmy ale čelí vyšším nákladům na logistiku.
- Růst cen paliv řeší i vláda Andreje Babiše, která tlačí na snížení marží a zvažuje další kroky.
Růst cen pohonných hmot se začíná projevovat i v přepravě balíků. PPL a Zásilkovna v posledních dnech upravily palivové příplatky pro smluvní zákazníky, tedy hlavně e-shopy a další firmy. PPL uvádí pro duben palivový příplatek 13,3 procenta. Zásilkovna od 1. dubna počítá s příplatkem 16 procent, zatímco v březnu měla podle svého ceníku 12,5 procenta. Obě firmy přitom výši příplatku vážou na veřejně dostupná data o cenách nafty.
Doručovatelé zatím nemluví o plošném zdražení základních ceníků. Změna se týká firemních klientů, kteří mají přepravu nastavenou smluvně. „Změny cen pohonných hmot promítáme do našich služeb prostřednictvím tzv. palivového příplatku. Ten slouží jako transparentní mechanismus, který reaguje mimo jiné na vývoj cen motorové nafty na trhu,“ uvedla pro e15 mluvčí PPL Michaela Tůmová. Dodala, že pro běžné odesílatele využívající službu Balík pro tebe zůstává cena konečná a zahrnuje všechny náklady včetně paliva.
PPL na svém webu uvádí, že dubnový příplatek stanovila na 13,3 procenta. Firma současně popisuje, že do výpočtu vstupuje cena dieselového paliva podle Oil Bulletinu Evropské komise a také cena elektřiny zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.
Ještě výrazněji se teď hýbe příplatek u Zásilkovny. Ta na svém webu nově uvádí pro silniční přepravu od 1. dubna sazbu 16 procent. „V reakci na růst cen pohonných hmot ale neměníme základní ceny svých služeb. Vývoj cen nafty se promítá výhradně do palivového příplatku,“ řekl mluvčí firmy Ondřej Luštinec. Ani Zásilkovna stejně jako PPL nezdražuje zasílání balíků mezi lidmi. Zvýšené náklady v tomto případě firma pokryje sama.
Balíkovna České pošty konkrétní čísla zveřejnit nechce. „V současné době se uplatnění palivového příplatku řídí platnými obchodními smlouvami s našimi partnery. V případě, že nepříznivá situace bude pokračovat, jsme připraveni podmínky dopravy upravit,“ odpověděl na otázku ohledně zdražování služeb kvůli situaci s cenami pohonných hmot mluvčí Balíkovny Marek Roll s tím, že firmu váže mlčenlivost a nemůže tak sdělit více podrobností.
Tlak na dopravce přichází v době, kdy ceny paliv v Evropě znovu rostou. Evropská komise ve svém Weekly Oil Bulletin každý týden zveřejňuje spotřebitelské ceny ropných produktů v členských zemích.
Zastropování marží pumpařů
Vláda se v mezičase chystá zastropovat marže pumpařů. Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil o 3,66 koruny na průměrných 41,36 Kč za litr a nafta o 6,29 koruny v průměru na 48,08 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS.
Premiér už v závěru minulého týdne vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, MOL a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad následně uvedl, že situaci na trhu velice pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ řekl ve čtvrtek mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
S největšími prodejci pohonných hmot se také premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí sešel ve Strakově akademii. „Představili jsme jim náš pohled na situaci, jejich marže totiž často nejsou adekvátní. Podle nás by u nafty měly být marže kolem 3,50 koruny a u benzinu 2,50 koruny,“ řekl Babiš.
Znovu bude se zástupci firem jednat ve středu. „Budeme pokračovat v jednání, uvidíme, jak budou reagovat,“ dodal premiér. Vláda by se následně měla sejít ve čtvrtek.