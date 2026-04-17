Dvorecký most se otevírá. Podívejte se, jak budou vypadat další pražské brány přes řeku
- Dvorecký most propojí Podolí se Smíchovem.
- V plánu je ale i několik dalších spojnic.
- Podívejte se, jaké.
Idea mostu mezi Zlíchovem a Braníkem je stará desítky let. Zhmotní se ale právě dnes. Skica, která vznikla pro architektonickou soutěž, je hotová už osm let, poslední čtyři roky spojnice roste. Dvorecký most přichází dvanáct let po tom Trojském a změní schéma veřejné dopravy. Kromě toho ale také doplní mozaiku pražských mostů. Ateliér 6 ho navrhl tak, aby zapadl mezi další spojnice přes řeku. Celkově jde o devatenáctý most přes Vltavu v Praze. Přibýt by ale měly i další. V hlavním městě je v plánu několik dalších mostů.
Metropolitní plán, který hlavní město připravuje už několik let, počítá hned s několika spojeními přes řeku. Nový územní dokument sice zatím není platný, předpokládá se ale jeho schválení letos. Ať tak či onak, připravený plán znázorňuje stavby, se kterými se dlouhodobě počítá, proto je dokument v tomto ohledu relevantní.
Příští most by mohl vzniknout například v Karlíně. O Rohanském mostě se mluví už dlouho, zatím ho supluje nedávno otevřená Štvanická lávka, které místní přezdívají Holka. To proto, že spojuje Holešovice a Karlín. Holka je ale jen pro pěší a cyklisty, chybí tam například spojení pro tramvaje. Právě ty by po Rohanském mostě mohly jezdit.
Podobně jako ten Dvorecký, i ten Rohanský má oporu v historii – vážně se o něm uvažovalo už ve dvacátých letech dvacátého století a pak i v devadesátých letech. „Metropolitní plán vymezuje koridory pro výstavbu karlínského mostu mezi novou zástavbou na Rohanském ostrově a Holešovicemi,“ uvedla pro e15 tisková mluvčí pražského Institutu plánování a rozvoje Anna Klímová s tím, že na holešovické straně je více variant, kde by měl most ústit.
Plán počítá ale také s dalším mostem za tím Dvoreckým. Most s pracovním názvem Zlíchovský by měl v budoucnu právě otevíranou spojnici doplnit. Napojit by se měl na Jeremenkovu ulici a odtud překročit Vltavu směrem ke Zlíchovu. Trasa pro auta by vedla ke zlíchovskému tunelu a dál na Radlickou radiálu a na dálnici D5 směrem do Plzně.
Most místo lanovky
Metropolitní plán vymezuje k dalšímu prověření také územní rezervu pro tramvajový most mezi Podbabou a Podhořím, který by vyřešil chybějící propojení Dejvic a Bohnic. Praha chtěla původně dvě lokality oddělené Trojskou kotlinou propojit lanovkou. Nakonec ji ale úředníci zamítli, protože by měla negativní vliv na krajinný ráz kotliny.
Cesta mezi Dejvicemi a Bohnicemi je dnes svízel. Mezi Podbabou a Trojou jezdí jen přívoz, který je tu ale pouze v létě a má kapacitu 156 lidí za hodinu v jednom směru. Silnice má omezenou průjezdnost, jezdí tu proto jen minibusy. Budoucí most by tak měl vyřešit potřebu veřejné dopravy mezi oběma lokalitami.
Nejdál je zatím propojení obou břehů Vltavy u Suchdola. V plánu je zde postavit dálniční most v trase Pražského okruhu. Konstrukce mostu má délku 560 metrů a rozpětí 421 metrů a tvoří ji dva vzájemně spojené nosníky zavěšené na dvou skloněných pylonech. Podoba mostu vzešla z architektonické soutěže, ve které uspělo studio Acht. Spojnice bude sloužit nejen automobilové dopravě, počítá se rovněž s oddělenými chodníky pro chodce a cyklisty. Most by se společně s vnějším okruhem v úseku Suchdol – Březiněves mohl začít stavět mezi lety 2027 až 2031.
Podle Metropolitního plánu by ale mohlo v Praze vzniknout také několik lávek pro pěší a cyklisty, a to nejen přes Vltavu, ale také přes Berounku a některé pražské potoky.