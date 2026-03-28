Fiat rozšíří rodinu Panda o fastback. Novinka může připomínat menší SUV kupé
- Fiat zřejmě chystá další verzi modelu Grande Panda.
- Novinka má vsadit na siluetu SUV kupé, která je dnes v módě i u levnějších aut.
- Technický základ by přitom mohla sdílet s dalšími vozy koncernu Stellantis, píše server Auto.cz.
Fiat připravuje další rozšíření své modelové řady a jedním z nových přírůstků by mohl být také model Panda Fastback. Mohlo by jít o vůz se střechou klesající směrem k zádi, tedy ve stylu SUV kupé, jaký známe spíše z větších a dražších aut. Možnou podobu novinky naznačuje i vizualizace našeho spolupracovníka.
Panda patří k nejznámějším modelům turínské značky. Když v roce 1980 dorazila její první generace, šlo o jednoduché a účelné auto, které si rychle získalo popularitu. V dalších letech model postupně dospíval, nabízel lepší výbavu, silnější motory a také verze s pohonem všech kol. Právě starší hranaté pandy 4×4 jsou dodnes k vidění na italském venkově a mezi fanoušky už dávno nepatří k levným ojetinám. Čtyřkolku nabídly i druhá a třetí generace.
Ve skupině Stellantis ale mezitím vznikla zcela nová Panda, která v roce 2024 doplnila dosavadní provedení. Protože je větší než její předchůdci, dostala jméno Grande Panda. Technicky je příbuzná s modely Citroën C3, C3 Aircross a také s novým Opelem Frontera, jenž vrátil do nabídky známé jméno z minulosti.
Možnou podobu ukazuje vizualizace
Současná Grande Panda navázala na dřívější koncept a už tehdy bylo patrné, že Fiat uvažuje o širší rodině odvozených modelů. Teď to vypadá, že by se mohla přidat další karosářská varianta. Její možnou podobu ukazuje render Honzy Lušovského.
„Základní tvar by mohl odpovídat špionážním fotografiím, prodloužil jsem také rozvor náprav. Detaily světel a nárazníků jsou má představa, k níž pomohly poslední koncepty této italské značky. Takto si například prodlouženou pandu představuje i kolega v zahraničí,“ uvedl Lušovský.
Z návrhů je patrné, že připravovaný fastback by mohl sázet na podobný recept jako jiná SUV kupé, která bývají zpravidla větší a dražší. Tento styl je typický hlavně pro prémiové německé značky, ale využívá ho například i Renault Arkana.
Fiat Grande Panda Fastback by tak měl nabídnout výrazněji skloněnou zadní část karoserie. Z hlediska designu by přitom nešlo o úplně neznámý směr. Fiat už totiž v Jižní Americe prodává model Fastback, který pracuje s podobně pojatou siluetou, a tamní zákazníci jej dobře znají.
Nárůst o 40 centimetrů
Nizozemský Autoweek navíc upozorňuje na možnou technickou i koncepční blízkost s Citroënem Basalt. Ten používá obdobně řešenou linii střechy a prodává se hlavně na rozvíjejících se trzích, například v Indii a v některých zemích Jižní Ameriky. Nabízí rozvor 2,67 metru, tedy stejnou hodnotu jako Citroën C3 Aircross a Opel Frontera. Oba tyto modely měří na délku zhruba 4,4 metru. Pokud by se stejných parametrů držela i Grande Panda Fastback, proti výchozí pandě by narostla přibližně o 40 centimetrů.
O technice zatím Fiat mnoho neprozradil. Dá se ale očekávat, že novinka využije pohonné jednotky známé právě z C3 Aircross a Frontery. Ve hře je tedy benzinový motor 1.2 Turbo doplněný mild-hybridní technikou. Vedle něj by neměla chybět ani čistě elektrická verze. Podle dosavadních informací by mohla nabídnout baterie s kapacitou 44 a 54 kWh, přičemž dojezd by se měl pohybovat kolem 300 až 310 kilometrů u menšího akumulátoru a zhruba 400 až 410 kilometrů u větší varianty.