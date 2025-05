Fastback od Fiatu míří k evropským zákazníkům. Má nahradit legendární Punto i Tipo

Zkraje loňského roku představený Fiat Fastback byl tehdy jen koncept s hranatým designem a řadou prvků, které u běžného sériového auta čekat příliš nelze. Automobilka toto jméno používá u jihoamerického modelu, který je crossoverem mezi SUV a kupé a do Evropy se nikdy nedovážel. U toho nového, který vzejde z loni představeného konceptu, by to však mělo být jinak.

„Přijdou dvě nová auta, která dokončí obrození Fiatu,“ cituje britský web AutoExpress šéfa evropské divize značky Gaetana Thorela. Obě mají přijít do 12 měsíců a produkční verze fastbacku dokonce ještě v letošním roce.

Náhrada za evropské tipo

Fastback by měl nahradit jak evropské tipo, které sbírá velké komerční úspěchy v Turecku a Alžírsku pod názvem Egea, tak i jihoamerický model Fastback, a tak se stát globálním vozem. Měl by přijít také na britský trh a odtamtud už je to jen krůček k nabídce ve zbytku Evropy. Ostatně, tipo se u nás také prodává; dokonce se nedávno vrátil na trh sedan se vznětovým motorem, aby konkuroval sedanu čtvrté generace Renaultu Megane, který zde automobilka také opětovně nabízí.

Techniku dospělejších vozů však nečekejme. Fastback by měl dostat platformu Smart Car – tu stejnou, na které jezdí Grande Panda či např. znovuzrozený Opel Frontera. Znamená to elektrický pohon – ale měl by mít větší baterii o kapacitě 54 kWh, kterou nyní Citroën zavádí do technicky spřízněného modelu C3 Aircross – či zážehový řadový tříválec o objemu 1,2 litru s mild hybridem či bez něj.

Druhým modelem, který Thorel zmínil, by měla být GigaPanda. „Nazvali jsme ji GigaPanda, aby lidé rozuměli, že je podstatně větší než Grande Panda, i když základem je stejný design,“ uvedl. „Hřištěm Fiatu je městská mobilita, což pro mě znamená délku od 2,5 metru do čtyř metrů a něco,“ dodal.

Grande Panda je bez milimetru dlouhá přesně čtyři metry s rozvorem náprav 2.540 mm. To neslibuje mnoho, ale z vlastních zkušeností víme, že se do ní vejdou čtyři dospělí bez problému i s nějakou bagáží. Problémem při plném obsazení však začíná být užitečná hmotnost, která je jen 356 kg a to na tři pasažéry a náklad není mnoho. Větší vozy ji snad budou mít vyšší.