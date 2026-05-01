Jak na levné letenky do exotiky? Aerolinky bojují o zákazníky na trasách, kde jejich důvěru narušila válka
- Zájem o cestování na Blízký východ zůstává po dvou měsících od začátku konfliktu v hlubokém propadu.
- Díky tomu je možné pořídit letenky na cesty směřující do regionu a přes něj za příznivé ceny.
- Češi si pokles zájmu o zdejší cestovatelské cíle kompenzují pobyty v bližších destinacích.
Situace v letecké dopravě na Blízký východ je kvůli konfliktu v Íránu stále částečně omezená. Z Letiště Václava Havla aktuálně létají aerolinky Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abú Dhabí a letecké společnosti El Al a Israir do Tel Avivu. Další pravidelné linky dosud nebyly obnoveny, sdělila mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková. Podle prodejců letenek se nyní lidé více orientují na evropské destinace. Konflikt na Blízkém východě začal 28. února, když Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán.
Zatím tak nebyly obnoveny linky Qatar Airways do Dauhá, Flydubai do Dubaje, Air Arabia do Šardžá, Ryanair do Ammánu, TUS Airways do Tel Avivu a Smartwings do Dubaje a Tel Avivu. Společnost Smartwings podle svého webu plánuje pravidelnou linku do Tel Avivu obnovit 20. května.
Konflikt však neomezuje dálkové lety do Asie a celkový provoz letiště se výrazně nezměnil. „Celkový počet cestujících je do velké míry vyvážen posílením provozu přes evropské huby a na přímých linkách na Dálný východ, tudíž nepozorujeme výraznější odchylky,“ dodala Hejtmánková.
Změny v cestování potvrzují i data prodejců letenek. Podle společnosti Kiwi.com se poptávka českých cestujících přesouvá k zájmu o lety hlavně po Evropě a do severní Afriky. Od března vzrostly rezervace o 30 procent, ale podíl Asie klesl o zhruba tři procentní body a Blízký východ o 17 procent, uvedla mluvčí prodejce Daniela Chovancová. Propad se týká hlavně Izraele, Libanonu, Iráku a Íránu i států Perského zálivu. Nahrazuje ho vyšší zájem o Itálii, Británii, Maltu, Rumunsko, Maroko či Egypt.
Za levno do Asie
Zájem o region se zároveň obnovuje nerovnoměrně. Například Turecko meziročně posílilo o 34 procent, Egypt se vrací k normálu a Jordánsko je proti loňsku mírně nižší. „Většina zasažených zemí je však nadále v hlubokém propadu. Zájem cestujících tam nedosahuje ani poloviny loňských čísel. Do Izraele, Saúdské Arábie nebo Ománu směřuje zhruba třetina cestujících. Poptávka po Libanonu či Iráku klesla ke čtvrtině. Spojené arabské emiráty, Katar nebo Kuvajt spadly pod 20 procent,“ uvedla Chovancová.
„Dopravci, kteří kapacity postupně vracejí na trh, přicházejí s velmi atraktivními cenami zejména na spojích do Asie. Snaží se tak znovu oslovit zákazníky a získat zpět tržní podíl,“ uvedl ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
Meziročně podle portálu Kiwi vzrostl zájem o prodloužené víkendy - rezervace kolem 1. května stouply o 22 procent a kolem 8. května o 11 procent. Lidé míří hlavně do jižní Evropy, nejčastěji na čtyři dny. První víkend cestují spíš jednotlivci a páry, druhý více rodiny.
Portál Letuška přitom eviduje o 20 procent vyšší poptávku po cestování na prodloužené víkendy. Mezi nejoblíbenější destinace řadí Paříž, Londýn, Řím, Barcelona, Madrid nebo Lisabon. Podle Trejbala je tak u prodloužených víkendů kladen větší důraz na snadno dostupné destinace s kratší délkou letu. Část klientů však kombinuje oba prodloužené víkendy, mezi kterými si bere volno a vyráží do vzdálenějších míst.
Trejbal zároveň upozorňuje na rostoucí podíl last minute nákupů letenek a na to, že část cestujících volí flexibilnější plánování v reakci na aktuální situaci v letecké dopravě.
U klientů Student Agency je letos nejoblíbenější destinací Paříž, za kterou následují Řím a Barcelona. Průměrná délka pobytu je podle Lenky Kašické ze Student Agency pět dní.