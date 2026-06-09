Letiště Praha zvýšilo čistý zisk na 3,2 miliardy korun, stát mu většinu peněz nechá na modernizaci
- Letiště Praha loni zvýšilo čistý zisk o 800 milionů na 3,2 miliardy korun, k čemuž přispěl nárůst počtu cestujících.
Stát jako jediný akcionář ponechá letišti 80 procent loňského zisku na rozvoj a modernizaci infrastruktury, do které firma jen loni investovala 3,5 miliardy korun.
Ministryně financí Alena Schillerová při této příležitosti zkritizovala předchozí Fialovu vládu za to, že si z letiště v minulosti udělala finanční kasičku na úkor investic.
Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Hrubý provozní zisk (EBITDA) stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Stát jako jediný akcionář Letiště Praha ponechá firmě 80 procent z loňského čistého zisku. Sdělila to na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Letecké výnosy Letiště Praha dosáhly loni 7,1 miliardy korun a neletecké 3,7 miliardy korun. Letiště loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, o 1,4 milionu více než v předchozím roce. Letos čeká odbavení až 18,6 milionu lidí. Na letišti v roce 2025 působilo 84 leteckých společností, které nabízely spojení do 194 destinací. Ve spolupráci s leteckými dopravci bylo loni otevřeno 19 nových linek.
Firma loni investovala do modernizace infrastruktury ruzyňského letiště miliardy korun. Jednalo se zejména o rozsáhlé úpravy okolí hlavní dráhy, výstavbu kolektoru či rekonstrukci administrativní budovy v Terminálu 1. Celkový objem investic dosáhl 3,5 miliardy.
V roce 2025 se také na letišti otevřelo 18 restaurací či obchodů. Firma rovněž zavedla novou službu Flexi parking pro cenově výhodné parkování blízko letiště včetně dopravy k terminálům.
„Jsem velmi rád, že loňský rok opět potvrdil stabilní růst Letiště Praha napříč klíčovými ukazateli. Další nárůst počtu odbavených cestujících, pokračující obnova leteckých spojení i efektivní řízení nákladů se pozitivně promítly do hospodářských výsledků společnosti,“ sdělil předseda představenstva Jiří Pos. „Zároveň jsme zahájili řadu významných investičních akcí, které představují první konkrétní kroky plánované rozsáhlé modernizace Letiště Václava Havla Praha,“ doplnil.
Součást strategické infrastruktury
Letiště Praha je podle Schillerové součástí strategické infrastruktury státu, která má přímý dopad na výkon české ekonomiky, příliv investic, cestovní ruch i konkurenceschopnost. „Právě proto považuji modernizaci letiště za typickou prorůstovou investici s dlouhodobým přínosem pro české občany i firmy,“ uvedla v tiskové zprávě letiště. „Vzhledem ke schválené dividendové politice a plánovaným investičním aktivitám stát jako jediný akcionář rozhodl o výplatě dividendy ve výši 20 procent z čistého zisku. Chceme, aby se letiště dynamicky rozvíjelo a modernizovalo,“ doplnila.
Na síti X Schillerová prohlásila, že předchozí vláda Petra Fialy (ODS) si z Letiště Praha udělala „kasičku“ na úkor investic do rozvoje letiště. Loni si Fialova vláda vzala ze zisku za rok 2024 dvě miliardy korun, tedy 80 procent čistého zisku. Rok předtím ale tehdejší vláda získala dividendu jen 20 procent ze zisku a v letech 2020 až 2023 stát dividendu nevybíral kvůli ztrátám letiště v době pandemie covidu-19. Předchozí vláda nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO) si v roce 2019, kdy byla ministryní financí také Schillerová, vzala jako dividendu přes 50 procent zisku Letiště Praha.