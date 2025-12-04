Dvacet let příprav a soudních sporů. Letiště Václava Havla získalo zelenou pro novou paralelní ranvej
- Letiště Václava Havla získalo územní rozhodnutí pro výstavbu nové paralelní ranveje, která zvýší kapacitu a sníží emise i hluk.
- Projekt umožní noční uzavírky letiště a zrychlí odlety a přílety; současně zanikne stávající vedlejší dráha.
- Přípravy trvaly téměř 20 let, projekt čelil kritice, ale po potvrzení zásad územního rozvoje může pokračovat.
Letiště Václava Havla získalo nepravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu nové ranveje, která bude paralelní k současné hlavní dráze. Tento projekt je součástí modernizace letiště a jeho cílem je zvýšit kapacitu, snížit emise a hluk. Letiště Praha o tom dnes informovalo prostřednictvím tiskové zprávy. Stavbu plánuje zahájit po roce 2030.
„Náš tým je připraven i nadále úzce spolupracovat s příslušnými autoritami a dalšími zúčastněnými stranami, abychom splnili všechny podmínky a požadavky stanovené územním rozhodnutím v dalších fázích projektu,“ uvedl Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.
Klíčová investice
Letiště Praha vnímá paralelní dráhu jako klíčovou investici, která umožní noční uzavírku celého letiště od půlnoci do 05:30 díky vyšší denní kapacitě. Nová ranvej nebude v provozu mezi 22:00 a 06:00. Dvě dráhy zrychlí odlety i přílety a podle tiskové zprávy sníží emise i hluk a zvýší bezpečnost provozu. Současně zanikne stávající vedlejší dráha, což má ulevit částem Prahy a Kladenska.
Paralelní dráha má především umožnit navýšení kapacity letiště ve špičkách a zároveň uzavření letiště v noci. Její přípravu, která trvá téměř 20 let, zpomalily soudní spory, legislativní změny i nutnost přepracovávat dokumentaci podle připomínek úřadů a veřejnosti. Po potvrzení zásad územního rozvoje Středočeského kraje v roce 2023 mohlo územní řízení pokračovat.
Záměr v minulosti čelil kritice, vznikla proti němu petice a odmítli ho starostové Lysolají, Nebušic a Suchdola, zástupci České zemědělské univerzity, pražští senátoři či trojská zoo.
Pražské letiště Václava Havla do konce října odbavilo 14,91 milionu cestujících, meziročně o necelých osm procent více. Za celý loňský rok na Ruzyni odbavili 16,35 milionu cestujících, meziročně o 18 procent víc. To odpovídalo 92 procentům počtu odbavených pasažérů v roce 2019 před pandemií covidu-19.