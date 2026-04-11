Luxusní jachta Orient Express začne brázdit vody v červnu. Jízdenky se dají koupit i v Česku
- Společnost Accor Group začala pod značkou Orient Express provozovat také lodě.
- V červnu spustí na vodu nejdelší jachtu na světě.
- Jízdenky zprostředkovává i česká cestovní kancelář.
Značka, kterou proslavil luxusní vlak a také Agatha Christie, míří na moře. Orient Express má nově podobu jachty, která na svou první plavbu vyjede už letos 6. června. Koupit lístky na palubu se přitom dají i v Česku, luxusní vyjížďku zprostředkovává privátní cestovní kancelář Exclusive Tours. Palubní lístky stojí od několik stovek tisíc až ke dvěma milionům.
Jachta navazuje na legendární vlak, který jezdil od roku 1883 mezi Paříží a Konstantinopolí, tedy současným Istanbulem. Na kolejích je možné ho vidět dodnes, a to jako součást skupiny Accor Group, která značku vlastní od roku 2022. Společnost k vlakům přidala i lodě, k čemuž si přizvala uznávaného stavitele jachet Chantiers de l’Atlantique.
„Není to jen loď, je to plovoucí palác v pohybu. Sto čtyřicet let po uvedení prvních luxusních vlaků vstupuje Orient Express do zcela nové kapitoly. Tou je největší plachetnice na světě,“ říká k tomu šéf Exclusive Tours Dominik Kohel. Jachta, která se celým jménem jmenuje Orient Express Corinthian, spojuje cestování nejen s luxusem, ale také s technologickou inovací. Loď má hybridní pohon, může plout jen za pomoci větru, může ale zapnout i motory. Zároveň jachta umí v čase optimalizovat výkon i emise. Největší na světě je díky své délce 220 metrů.
Luxus na lodi
Primárně jde ale o to, co budoucím cestovatelům nabízí. Loď s plachtami o rozloze 4500 metrů čtverečních je sice velmi dlouhá, uvnitř se ale skrývá jen 54 kajut pro 110 hostů. Kajuty jsou inspirované francouzským stylem art deco s ručně zpracovanými detaily, nejluxusnější je přitom Penthouse deck, kde lze šest samostatných jednotek spojit do jedné privátní kajuty s rozlohou bezmála tisíc metrů čtverečních. Užívat ji tak může naráz až 22 lidí. Vrcholem nabídky má být pak suit Agathy Christie v sedmém patře lodi, které má 225 metrů čtverečních a terasu se 180 metry.
K dispozici je ale na jachtě také spa, bazény, fitness, jóga studio, beauty salon, kino, dětský klub, karetní salonek či velkorysá knihovna. Zážitek nabízí i záď lodi, která se otevírá do platformy přímo na moři. Z ní se dá vyjet vstříc oceánu na paddleboardu, surfu či na kajaku nebo si jenom tak vyplavat s maskou pro šnorchlování.
Loď má také několik barů a restaurací. Tu hlavní, La Table de l’Orient Express, vede francouzský michelinský šéfkuchař Yannick Alléno. V současnosti provozuje podniky Pavillon Ledoyen a L’Abysse v Paříži a je držitelem neuvěřitelných šestnácti hvězd.
„Na Orient Express Corinthian nejde jen o přepravu. Jde o atmosféru éry, která už neexistuje, ale kterou dnešní klienti znovu vyhledávají, jde o pomalost, rituál, noblesu a o důraz na detail,“ vysvětluje Kohel z Exclusive Tours. Cestovka bude nabízet plavby spolu s dalším itinerářem, který bude součástí kompletně navržené cesty s individuálním programem před plavbou i po ní.
V úvodní sezoně má jachta vyplout do oblasti Středomoří a obepluje Pyrenejský poloostrov, francouzskou Riviéru, Provence, Korsiku, Ligurii, Amalfské pobřeží, Sicílii, Jadran, řecké ostrovy a Turecko. Každá trasa povede skrze slavné přístavy i menší kotviště. V budoucnu by pak jachta měla vyplout z jihu na sever Evropy, od Lisabonu přes britské ostrovy, Švédsko až do dánské Kodaně. V zimě zamíří do Karibiku, kde budou plavby probíhat až do jara.
„Nejkratší cesty trvají tři dny, ale dají se mezi sebou různě propojovat. Na jachtě tedy mohou lidé strávit klidně i čtrnáct dní. Zároveň je možné plavby propojit i s cestou vlakem Orient Express,“ říká pro e15 Kohel. Kajuta na dvě noci vyjde asi na 300 tisíc korun, sedmidenní pobyt se vytáhne na milion. U vrcholných kajut se ale cena může vyšplhat i na dvojnásobek.
Accor Group má do budoucna v plánu spustit na vodu ještě druhou loď. Její jméno bude Orient Express Olympian a měla by vyplout již za rok.