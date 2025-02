Falkirk Wheel spojuje Forth and Clyde Canal a Union Canal. Jeho historie sahá do konce 20. století, kdy se zrodila myšlenka obnovit vodní propojení mezi městy Glasgow a Edinburgh. Otevřen byl v roce 2002 jako moderní inženýrské řešení, které nahradilo staré soustavy zdymadel z 19. století. Tato zdymadla byla opuštěna v roce 1933 a zcela zničena, což přerušilo spojení mezi zmíněnými historickými kanály.

Celý projekt obnovy kanálů, jehož součástí byl i Falkirk Wheel, stál přibližně 84,5 milionu liber. Samotná výstavba výtahu si vyžádala asi 17,5 milionu liber. Hlavním cílem projektu bylo nejen umožnit znovuotevření vodních cest pro rekreační plavbu, ale také zvýšit turistickou atraktivitu regionu a přispět k ekonomickému rozvoji.

Konstrukce Falkirk Wheel

Falkirk Wheel je fascinující svou konstrukcí a fungováním. Obří rotující zařízení připomíná dvouramenné lopatkové kolo, mnozí jej popisují též jako „vesmírný symbol“. Výtah je vysoký přibližně 35 metrů a jeho celková hmotnost činí 1800 tun. Klíčovým prvkem jsou dvě obrovská otočná ramena, která drží dvě protilehlé vany (gondoly), v nichž se nachází voda i přepravované lodě. Každá vana pojme až 250 tisíc litrů vody a dokáže přepravit loď o maximální délce 20 metrů.

Každoroční údržba Falkirk Wheel

Výtah pracuje na principu Archimédova zákona – váha lodi se přesně vyrovná vytlačené vodě, a tak je hmotnost v obou gondolách vždy stejná. Díky tomu je výtah energeticky velmi úsporný – k jedné půlotáčce podle autorů stačí pouhých 1,5 kWh elektrické energie, což odpovídá uvaření asi osmi konvic vody nebo provozu televizoru po dobu 21 hodin.

Pohon zajišťuje deset hydraulických motorů, které otočí výtah o 180 stupňů za pouhých pět minut. Přechod lodí mezi kanály včetně přípravy zabere asi 15 minut, což je výrazně kratší doba oproti původnímu systému 11 zdymadel, kterým přesun lodí mezi kanály trval až půl dne.

Provoz a statistiky

Falkirk Wheel není jen funkčním „zdvihadlem“, ale také jednou z hlavních turistických atrakcí Skotska. Ročně přiláká více než 500 tisíc návštěvníků, z nichž přibližně 100 tisíc se projede na výtahu lodí v rámci turistických vyhlídkových plaveb. Denně výtah přepraví průměrně 15 až 20 lodí, což za rok představuje přibližně pět tisíc přeprav.