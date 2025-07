Od 1. srpna 2025 přestává platit speciální režim daňových odpisů pro fotovoltaické elektrárny (FVE). Investoři a podnikatelé se nově musí řídit obecným principem odpisování hmotného majetku. Změna může ve výsledku znamenat rychlejší odpisy a nižší daňový základ – ale jen za předpokladu, že bude zařízení správně zatříděno. Jak vyplnit daňové přiznání , co přesně se mění a kdy se přechod na nová pravidla vyplatí?

Nová úprava, která začne platit od 1. srpna 2025, je součástí balíčku ke konsolidaci veřejných financí. Jednou z jejích méně nápadných, ale důležitých částí je zrušení §30b zákona o daních z příjmů, tedy ustanovení o tzv. časových odpisech pro fotovoltaické elektrárny (FVE). Místo něj bude platit obecný režim odpisování hmotného majetku.

„Z hlediska daňové praxe to znamená významnou změnu, protože končí jednotný model odpisování na 20 let bez možnosti přerušení,“ říká Simona Fialová, daňová expertka z poradenské společnosti ECOVIS, a dodává: „Od srpna se fotovoltaika začne odepisovat stejně jako jiný majetek – podle jejího charakteru a zařazení do konkrétní odpisové skupiny.“

Místo 20 let teď i 5 či 10 let. Ale také 30

Zatímco v posledních 13 letech platilo jednotné pravidlo – tedy odpisování FVE rovnoměrně po dobu 240 měsíců (20 let) bez přerušení – nová legislativa zavádí větší flexibilitu. Nově bude klíčové správné rozdělení fotovoltaické elektrárny na stavební a technologickou část.

Stavební část (např. nosné konstrukce, základy, kabeláž spojená se zemí) bude zařazena obvykle do 4., 5. nebo 6. odpisové skupiny, tedy s délkou odpisování 20 až 50 let.

(např. nosné konstrukce, základy, kabeláž spojená se zemí) bude zařazena obvykle do 4., 5. nebo 6. odpisové skupiny, tedy s délkou odpisování 20 až 50 let. Technologická část (panely, měniče, rozvaděče, baterie) spadne do 2. nebo 3. skupiny, tedy s dobou odpisování jen 5 až 10 let.

Podle Simony Fialové může být změna výhodná zejména pro ty, kdo mají FVE dobře zdokumentovanou a jsou schopni ji rozdělit: „Technologická část mnohdy tvoří 70 až 75 % pořizovací ceny elektrárny. Právě u ní je nový režim daňově výhodnější, protože se bude odepisovat rychleji než dosud.“

Pozor na přechodné období

Změna neproběhne skokově – zákon počítá s přechodným obdobím. V praxi tedy může firma zvolit, podle jakého režimu chce postupovat:

FVE uvedená do užívání před 1. 8. 2025 : je možné pokračovat podle starého režimu (§30b).

: je možné pokračovat podle starého režimu (§30b). FVE pořízená mezi 1. 7. 2024 a 31. 7. 2025 : podnikatel si může zvolit, zda bude uplatňovat ještě starý režim, nebo přejde na nový.

: podnikatel si může zvolit, zda bude uplatňovat ještě starý režim, nebo přejde na nový. FVE pořízená po 1. 8. 2025: už platí pouze nový režim podle obecných pravidel.

Pro mnoho investorů bude podle odborníků výhodnější nový model, právě kvůli rychlejšímu odepisování technologické části. „V některých případech ale naopak prodloužení odpisování stavebních částí nebo komplikace při zatřiďování mohou vést k opačnému efektu. Klíčové je vypracovat si konkrétní propočet, ideálně s daňovým poradcem,“ radí Simona Fialová z ECOVISu.

Jak vyplnit daňové přiznání

V daňovém přiznání se údaje o výši odpisů uvádí do speciálních políček, které jsou pro tento účel ve formuláři připravené v přílohách.

A. U právnických osob se uvádí hodnota účetních i daňových odpisů. Vyplňují se v tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v příloze č. 1 II. oddílu., blok B na řádku č. 1-11.

Výše správně vypočtených daňových odpisů se vyplňuje souhrnně vždy za danou položku:

stávající režim (=odpisování dle ustanovení § 30b ZDP, tedy rovnoměrným časovým odpisem na dobu 240 měsíců) - odpis se uvede na řádku č. 9 této přílohy nový režim (= obecný princip odpisování hmotného majetku, podle zařazení do příslušné odpisové skupiny) - odpis se uvede na řádku č. 1-7 této přílohy

Výše účetních odpisů se uvede na řádek 12.

Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy se následně uvede na řádek 50 popř. 150, kde přímo zvyšují (50) a nebo snižují (150) základ daně (ZD).

Při zpracování daňového přiznání se o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy upravuje výsledek hospodaření (HV) dle účetnictví. Jde o jednu z úprav transformace HV na ZD. Ve výsledku hospodaření je zohledněna výše účetních odpisů (nákladů). Po zjištění celkové výše daňových odpisů se výsledek hospodaření zvýší, pokud daňové odpisy byly nižší, nebo se výsledek hospodaření sníží, pokud daňové odpisy byly vyšší.

Daňové přiznání, příloha č. 1 II. oddíl., blok B | Zdroj: ECOVIS

B. U fyzických osob, které vedou daňovou evidenci, se uvádí pouze hodnota celkového součtu daňových odpisů pouze informativně v tiskopisu příloha 1., blok 2. O samotnou výši daňových odpisů sníží svůj základ daně uvedením v políčku výdaje (ř. 102). Účetní odpisy se v daňové evidenci nepočítají.

Daňové přiznání, tiskopisová příloha 1., blok 2, ř. 102 | Zdroj: ECOVIS

Příklad výpočtu

Investor pořídil v lednu 2024 FVE za 10 000 000 Kč

Technologická část tvoří 75 % hodnoty, tedy 7 500 000 Kč Stavební část zbývající 25 % hodnoty, tedy 2 500 000 Kč. Pro stavební část platí buď: není pevně spojena s budovou je pevně spojena s budovou, která byla pořízena za 20 mil. Kč

zdroj: ECOVIS