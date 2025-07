Sny kanadské firmy MCF Energy o obnovení těžby plynu na severovýchodní Moravě definitivně vyhasly. Severoamerická energetická společnost, zalistovaná na torontské a frankfurtské burze, prodala svá těžební práva v Česku tuzemské společnosti Third Source Energy (TSE), která jim zdejší těžební ložiska dosud manažersky spravovala. Důvodem prodeje je podle informací e15.cz nedostatek financí a prioritizace německých vrtů.

Názory odborníků se potvrdily. Rozjet těžbu plynu na Moravě je zkrátka riskantní byznys, a to navzdory tomu, že v únoru roku 2024, kdy MCF Energy svůj plán ohlásila, dělala firma všechno pro to, aby pochybnosti skeptiků rozptýlila. „Hlavním motivem této akvizice byla možnost rychle zahájit těžbu zemního plynu, a to znovuotevřením tří uzavřených vrtů. K tomu lze využít i patnáct dalších dobývacích míst, která jsou k těžbě rovněž připravena,“ uvedl tehdy šéf společnosti James Hill s tím, že výhodou získaných lokalit je i možnost zvýšit objem dalšími mělkými, a tedy levnými vrty v přilehlých oblastech. Nyní firma svá česká aktiva prodává, a navíc z vrtu nevytěžila ani kubík zemního plynu.

MCF Energy se nyní nedaří na více frontách. Slibné průzkumy v Německu a Rakousku zatím nepřinesly očekávané výsledky. Zřejmě nejvíce firma očekávala od vrtu Welchau‑1 v Horní Rakousku, do kterého se v rámci průzkumných prací zavázala nalít až pět milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 125 milionů korun. V listopadu však vyšlo najevo, že v lokalitě je vytěžitelného plynu ekonomicky nezajímavé množství. Hodnota akcií firmy od té doby klesla zhruba o dvě třetiny a nyní se s nimi prakticky neobchoduje.

Kanadské couvání

V tomto kontextu prodej českých aktiv dává smysl. Ostatně, oslabení ambicí naznačuje firma i v oficiální tiskové zprávě. „Prodej našich českých aktiv umožní společnosti soustředit své investice a aktivity na projekty v Německu, včetně oblasti Lech, kde se v příštích několika týdnech očekává zahájení vrtání v lokalitě Kinsau-1A,“ uvedl nyní Hill.

Za české vrty dostane firma milion kanadských dolarů (asi 15,5 milionu korun) a deset procent z potenciálních budoucích realizovatelných příjmů. Celková prodejní suma se tak může vyšplhat až na 6,5 milionu kanadských dolarů, tedy přibližně sto milionů korun.

Neznámí investoři

Kupující firma TSE se k transakci nechce vyjadřovat. Její zástupce, který si nepřál být jmenován, pro e15.cz pouze uvedl, že rozjetí těžby je nejen ve hře, ale naopak transakcí nabere dynamiku. Investorů ve firmě TSE je podle něj více, ale záměrně nechtějí být vidět. V obchodním rejstříku jsou jako vlastníci uvedeni konzultant v oblasti průzkumu ropných a plynových ložisek Radim Kolářský a investor Ondřej Žák.

Firma získá práva k těžbě v lokalitách Krásná, Lomná a NT Ridge s celkovou rozlohou 2780 hektarů. Hodnota vytěžitelného plynu je ale nejasná. Na severovýchodní Moravě se o významnější těžbu plynu pokoušela už řada firem, ale bez většího úspěchu. Oproti objemům hlavního českého hráče, skupiny MND, která plyn dobývá na jihovýchodě moravského regionu, byly ty zdejší i na tuzemské poměry bezvýznamné. „Byl bych překvapen, kdyby měl projekt větší úspěch. Ale připouštím, že neznám detaily,“ řekl v roce 2024 jeden z energetických odborníků pod podmínkou anonymity.

Česká geologická služba v loňské ročence nerostných surovin uvádí, že tuzemské zásoby plynu činí zhruba 30 miliard metrů krychlových, přičemž vytěžitelná je zhruba jen šestina. I kdyby byla TSE s dobýváním plynu úspěšná, potřebám domácího trhu přispěje jen minimálně. I největší český těžař MND s miliardovými zásobami vytěží maximálně nižší stovky milionů metrů krychlových ročně, u TSE by to bylo řádově méně. Tuzemská spotřeba plynu dosahuje vyšších jednotek miliard.