Na autopilota Tesly nelze spoléhat. Má další dvě oběti | E15.cz

Po nárazu elektromobilu Tesla S do stromu nedaleko texaského Houstonu zemřeli v sobotu dva muži. V okamžiku nehody nikdo neseděl na místě řidiče, posádka podle předběžné policejní zprávy pravděpodobně zkoušela autopilota.

Auto podle agentury Reuters ve vysoké rychlosti vyletělo ze zatáčky a po nárazu do stromu začalo hořet. Hasiči na několikahodinový zásah spotřebovali přes 120 tisíc litrů vody.

Policie pak ve vraku našla ostatky dvou mužů ve věku 59 a 69 let. Jeden seděl na sedadle spolujezdce, druhý na zadní sedačce. Přestože vyšetřování pokračuje a nelze zatím s jistotou určit příčinu nehody, muži před jízdou řekli manželkám, že jedou testovat autopilota.

Podobných nehod ve Spojených státech v poslední době přibývá. Dopravní úřady jich teď prošetřují několik desítek. Na sociálních sítích se navíc množí případy, kdy posádka sdílí jízdu ve voze Tesla, aniž se věnuje řízení. Například herec Jamie Foxx nedávno na sociální síti Youtube sdílel video, ve kterém za jízdy spí za volantem.

Kalifornská automobilka Tesla systém autopilota oficiálně prezentuje jako beta verzi. V obchodních podmínkách uvádí, že řidič musí mít během jízdy neustále ruce na volantu, aby dokázal kdykoli zasáhnout do řízení.

Poněkud odlišná je však rétorika šéfa Tesly Elona Muska v médiích. Jen několik hodin před zprávou o smrtelné nehodě v Texasu například napsal na Twitter, že Tesla řízená autopilotem má desetkrát nižší pravděpodobnost nehody, než když ji řídí člověk. Nedávno také v médiích prohlásil, že „autopilot je dost dobrý, aby řidič většinu času nemusel řídit, pokud opravdu nechce“.

Plně samořiditelný vůz však Tesla teprve vyvíjí. Musk si od něj slibuje velký obchodní úspěch a také větší bezpečnost provozu díky menšímu vlivu lidských chyb na řízení. Než ale bude systém plně automatického řízení zaveden do provozu, bude muset projít náročnými bezpečnostními testy a regulacemi. A to je proces, který potrvá ještě několik let.