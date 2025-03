Na českých dálnicích přibyl další radar. U Frýdku-Místku měří stovku

Řidiči na dálnici D48 u Frýdku-Místku musí zpomalit. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde u mostu přes Morávku nově omezilo rychlost na 100 km/h a nasadilo radar, který na dodržování pravidel dohlédne. Důvodem je hluk, který vzniká při přejezdu vozidel přes mostní závěr.

Dlouho očekávaný obchvat přinesl i nečekané problémy

Obyvatelé Frýdku-Místku čekali na dokončení obchvatu dlouhých 26 let. Po schválení projektu v roce 1996 byl obchvat otevřen až v prosinci 2022, nejprve v polovičním profilu. Od léta 2023 se po něm jezdí v plné šíři a s povolenou dálniční rychlostí 130 km/h.

Než ale motoristé stihli naplno využít komfort nové trasy, přišla komplikace. Obyvatelé okolních částí si začali stěžovat na hluk z mostního závěru, který při přejezdu aut vydává nepříjemné impulzní zvuky. Petice, stížnosti na hygienu, ministerstvo zdravotnictví i ombudsmana nakonec vedly k rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ). Ten dal místním za pravdu a nařídil opatření ke snížení hluku.

ŘSD proto přistoupilo ke snížení rychlosti na 100 km/h, což má pomoci omezit intenzitu zvuku. „Rychlost je klíčem ke snížení tohoto hluku,“ potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl pro televizi Polar.

Kromě rychlostního omezení plánuje ŘSD další kroky. Do konce března by měla být instalována betonová svodidla a speciální plentovací zídka na mostním závěru, které pomohou snižovat šíření hluku. Do konce roku 2025 se pak počítá s výměnou problematického mostního závěru a instalací další protihlukové stěny.

Jakmile budou všechna opatření hotová, omezení by měla skončit. „Po dokončení těchto prací by měl být radar odstraněn a rychlostní limit vrácen na původních 130 km/h,“ dodal Mátl.

Řidiči tedy musejí být trpěliví – omezení platí dočasně, ale do té doby je nutné zpomalit. Radar totiž chyby neodpouští.