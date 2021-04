Nádražní budova ve Vysočanech padla po 150 letech k zemi | E15.cz

Modernizace železničního nádraží v pražských Vysočanech má za sebou jeden z hlavních kroků celé akce. 150 let starou výpravní budovu, jejíž demolice začala minulý týden, stavbaři srovnali se zemí. Nahradit ji má nová odbavovací hala, která by měla být hotová do konce příštího roku. Přestavba vysočanské stanice je součástí velké rekonstrukce trati z Prahy do Mstětic. Celá stanice bude po dokončení plně bezbariérová. Průběh demolice i vizualizace budoucích záměrů si prohlédněte ve fotogalerii.