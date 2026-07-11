Nedíváte se na cestu? Auto podle nařízení EU samo zajede do odstavného pruhu
- Evropská unie zavádí už od roku 2024 novou bezpečností směrnici.
- Její součástí je i implementace kamery do vozidel, která pohlídá, jestli se řidič dívá na cestu.
- Povinnost začíná platit už od letošního července.
Všechny nové automobily v Evropské unii musí mít od 7. července 2026 zabudovanou kameru, která bude sledovat, jestli se posádka věnuje řízení. Takzvané ADDW, tedy Advanced Drivers Distraction Warning, je součástí rozsáhlejší bezpečnostní směrnice pomalu zaváděné od roku 2024.
V praktické implementaci uvnitř kabiny se může ADDW skládat z kamery a dalších optoelektronických senzorů, které budou sledovat pozici hlavy řidiče, pohyb očí a směr pohledu. Pokud by řidič při jízdě usnul, anebo si na mobilu četl, automobil jej může zvukovou, pohybovou a optickou signalizací varovat, aby se opět věnoval řízení.
ADDW bude pracovat se třemi oblastmi pohledu uvnitř kabiny, které jsou kritické pro řízení a kam má nebo nemá směřovat zrak řidiče. Pokud budou oči mířit do oblasti 2, tedy směrem do čelního skla a oken, bude systém spokojený.
Problematická bude pro řidiče oblast 3, což je pohled směrem dolů od referenčního zorného bodu řidiče. V takové chvíli hrozí, že řidič usíná, anebo v rukou drží mobil. Nebezpečná je ale i oblast 1, kdy zrak řidiče směřuje například na střechu vozidla. Delší pohled tímto směrem totiž prakticky zamezuje jakémukoliv řízení.
Automobil s novou technologií pak může podle doby trvání rizikové situace, aktuální rychlosti a dalších parametrů vyvolat nejrůznější typ alarmu.
Auto zajede do odstavnéhop pruhu
Nabízí se zvukové a světelná signalizace, tedy například pípání a blikání vnitřních světel, anebo typická obrana proti mikrospánku v podobě roztřesení sedačky. Pokud varování nesjedná nápravu, automobil může začít blikat venkovními světly, troubit a ty nejpokročilejší automaticky zajedou do odstavného pruhu, vypnou motor a přivolají pomoc.
Když souvislé odvrácení pohledu překročí limit, přijde varování. Limit závisí na rychlosti. Mezi 20–50 kilometry v hodině má řidič 6 sekund, nad rychlost 50 kilometrů v hodině se hranice zkracuje na 3,5 sekundy. Při vyšší rychlosti totiž stačí k nebezpečí kratší okamžik nepozornosti. Systém se aktivuje zhruba od rychlosti 20 kilometrů za hodinu, po každém startu motoru naskočí znovu a nelze ho natrvalo vypnout.
Data nesmí opustit vůz
Zavádění optoelektroniky uvnitř vozidla samozřejmě vždy budí kontroverze a otázky ohledně soukromí. Čidla by neměla pracovat s biometrickou identifikací a kamery by měly sledovat výhradně hlavu a oři řidiče. Nikoliv spolucestující, kteří mohou při jízdě provozovat ledacos.
Co se děje se záznamem z kamery? Systém data vyhodnocuje průběžně ve smyčce a nic se nenahrává. Pravidla stanovují, že data nesmí opustit vůz, nesmí putovat k výrobci ani k žádné třetí straně. Slouží výhradně ke kontrole pozornosti v reálném čase a k okamžitému varování.
Povinnost se týká kategorií vozidel M a N, tedy osobních aut, dodávek, nákladních vozů i autobusů. U nových typů vozidel platí už od 7. července 2024. Od letošního 7. července 2026 se rozšiřuje na všechna nově registrovaná auta, a to včetně modelů, které se prodávaly dřív, pokud projdou novou registrací. Aut, která už jezdí po silnicích, se nová pravidla netýkají.
Tři oblasti podle nařízení 2019/2144
Jako oblast 1 se označuje průnik těchto zón: střecha vozidla, jakákoli oblast ve vozidle, která se nachází mimo (z hlediska dopředného směru řidiče uvažovaného při orientaci 0°) dvou svislých rovin, jedné pootočené +55° (doprava) a jedné pootočené –55° (doleva) vzhledem k podélnému směru vozidla, přičemž obě roviny se protínají v níže definovaném referenčním zorném bodě.
Jako oblast 2 se označuje spojení níže uvedených zón: oblast čelního skla a oken; 10° kolem oblasti čelního skla a okna při pohledu z referenčního zorného bodu.
Jako oblast 3 se označuje jakákoli oblast pod rovinou, která probíhá pod úhlem 30° směrem dolů od referenčního zorného bodu řidiče a protíná níže popsané oblasti 1 a 2.