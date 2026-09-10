Nová lanovka na Petřín poprvé vyjede 22. září, jízdenka výrazně podraží
- Nové vozy vyrobili ve Švýcarsku podle návrhu českého designerského studia Anny Marešové.
- Provoz se obnovuje po dvou letech, starou trať zničily přívalové deště v září 2024.
- Jednorázové jízdenky budou dražší.
Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7:00 a poté budou jezdit ve zhruba desetiminutových intervalech každý den do 22:15.
„Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Poslední den provozu předchozí, třetí generace lanovky byl 13. září 2024,“ uvedl pražský dopravní podnik. Lanovka bude zatím ve zkušebním provozu.
Nové vozy vyrobila za 138 milionů korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Jsou proti dosavadním prosklenější, nabídnou lepší výhled na město a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících.
Pro majitele kuponů zůstává zdarma
Praha už dříve rozhodla o tom, že jízdenka na petřínskou lanovku zdraží ze 60 na 100 korun. Při koupi přes mobilní aplikaci PID Lítačka je cena 90 korun.
Zdražení se dotkne pouze jednorázového jízdného, pro držitele dlouhodobých časových kuponů PID se nic nemění a na petřínské lanovce budou platit i nadále. Beze změny zůstávají také 24hodinové a 72hodinové jízdenky. Bezplatně budou lanovou dráhou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let.
Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, nabízí nevšední výhled na město. Zájemce vyveze k petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je součástí pražské MHD, využívají ji studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, hřiště nebo zahrady na Petříně.
Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.