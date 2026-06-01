Pozdě dorazila každá čtvrtá zásilka. Britové znovu vyšetřují Křetínského ostrovní poštu
- Ofcom znovu vyšetřuje Royal Mail kvůli pozdnímu doručování.
- Pošta doručila včas jen 75,7 % zásilek první třídy.
- Regulátor už dřív udělil rekordní pokutu 21 milionů liber.
Britský regulační úřad Ofcom zahájil vyšetřování poštovní firmy Royal Mail, kterou ovládá skupina EP Group českého podnikatele Daniela Křetínského, kvůli pozdnímu doručování zásilek. Uvedl to v pondělní tiskové zprávě. Podle Ofcomu pošta v uplynulém roce znovu nesplnila klíčové cíle včasného doručování. V minulosti za tento prohřešek Royal Mail dostala od úřadu rekordní pokutu 21 milionů liber (zhruba 590 milionů Kč).
Aby pošta cíle splnila, musela by včas doručit nejméně 90 procent takzvaných zásilek první třídy, u nichž slibuje doručení do druhého dne. U takzvaných zásilek druhé třídy, jež mají dorazit do tří dnů, mělo podle cíle Ofcomu přijít včas 95 procent. Místo toho za 12 měsíců do konce března dorazilo včas jen 75,7 procenta zásilek první třídy, což je navíc meziroční pokles z předchozích 76,3 procenta. Zásilek druhé třídy pošta do tří dnů doručila 90,2 procenta. I zde se jedná o meziroční pokles, a to z 92,2 procenta v předchozím roce.
„Zlepšení kvality služeb je nejvyšší prioritou a realizujeme rozsáhlý program změn prostřednictvím zavádění našeho nového modelu doručování, který je základem našeho plánu na zlepšení, podpořeného investicí ve výši 500 milionů liber po dobu pěti let,“ uvedl mluvčí společnosti podle serveru Independent.
Podle regulátora pošta dosáhla určitého pokroku, ale zavádění reforem v doručování trvalo téměř rok a úroveň služeb zůstala nepřijatelná. „Sdílíme hlubokou frustraci zákazníků, kteří zmeškali důležité dopisy kvůli tomu, že Royal Mail v průběhu let soustavně nezlepšoval své služby,“ řekl ředitel pro vymáhání práva Ofcomu Ian Strawhorne.
Royal Mail už v říjnu dostala od Ofcomu pokutu 21 milionů liber (zhruba 590 milionů Kč) za stejný prohřešek. Ofcom navíc už tehdy pohrozil dalšími pokutami v případě, že Royal Mail nezajistí nápravu situace.
Vlastníkem Royal Mail je společnost International Distribution Services (IDS), kterou Křetínského skupina převzala na konci loňského dubna. Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a v současnosti zaměstnává více než 150 000 lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpožděním při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.