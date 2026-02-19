PPL zavádí odesílání balíčků přes AlzaBoxy
- PPL rozšiřuje možnost odesílání balíčků prostřednictvím AlzaBoxů, čímž zvyšuje flexibilitu a dostupnost pro zákazníky.
- Odesílání přes výdejní boxy využívá 33 % Čechů, kteří tak mohou balíky podávat kdykoliv během dne, i mimo standardní otevírací dobu.
- PPL investuje do rozvoje sítě více než 9200 podacích a výdejních míst po celé ČR, včetně AlzaBoxů, což usnadní odesílání i v menších městech.
České domácnosti čím dál častěji využívají výdejní boxy pro odesílání balíčků. Tento trend si všimla i přední přepravní společnost PPL, která nyní rozšiřuje síť míst podání a nově umožňuje odesílání zásilek prostřednictvím AlzaBoxů. Tento krok je součástí širšího rozvoje flexibilní a pohodlné dopravy, kterou si lidé stále více žádají.
Podle PPL využívá odeslání balíčků přes výdejní boxy už 33 % Čechů, přičemž zájem o tuto službu roste. Novinkou je možnost odesílat balíky prostřednictvím AlzaBoxů, které jsou nyní součástí sítě PPL. Díky tomu si lidé mohou vybrat, kdy a kde svůj balíček podají, což jim dává větší svobodu a šetří čas.
PPL se zaměřuje na neustálé rozšiřování své sítě podacích a výdejních míst. S více než 9200 PPL boxy a obchody po celé zemi, včetně AlzaBoxů, si zákazníci mohou vybírat z široké nabídky míst pro odeslání zásilek. Tento krok je reakcí na rostoucí poptávku po možnostech odesílání balíčků mimo standardní otevírací dobu a na zajištění dostupnosti pro širokou veřejnost v městských i venkovských oblastech.