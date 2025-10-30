První Alzaboxy začaly šířit wi-fi, slouží i jako informační desky. Zatím v pilotním provozu
Společnost Alza začala ve vybraných výdejních AlzaBoxech testovat možnost využít je jako bezplatné wi-fi hotspoty a digitální informační desky. Pilotní provoz aktuálně běží v několika městských částech Prahy a na vybraných místech v Českých Budějovicích.
V Česku je v provozu přes 14 500 samoobslužných výdejních boxů. Z velkých provozovatelů, jako jsou Zásilkovna, GLS, DPD nebo PPL, podobnou službu nikdo nenabízí. Některé boxy jako elektronickou úřední desku nabízí společnost OX Point.
Na displejích AlzaBoxů mohou zástupci vedení měst a obcí zveřejňovat důležité informace pro veřejnost, například upozornění na kulturní akce, změny v dopravě nebo krizové zprávy. Obyvatelé městských částí Prahy zároveň získají možnost rychlého připojení k internetu na veřejných prostranstvích díky bezplatné wi-fi.
„AlzaBoxy patří k moderním prvkům městské infrastruktury. Jejich význam přesahuje samotné doručování a podávání zásilek - vidíme v nich prostor, jak mohou města a obce komunikovat se svými občany o tématech, která jsou pro ně důležitá. K AlzaBoxům denně přicházejí desítky až stovky lidí, a právě proto je vnímáme jako inovativní cestu, jak být městům blíž a přinášet lidem užitečné novinky přímo z místa, kde žijí,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Podle zájmu ze strany měst a obcí plánuje Alza projekt postupně rozšiřovat i do dalších lokalit.