Praha má podepsat zásadní kupní smlouvu zajišťující pozemky pro metro D | E15.cz

Hlavní město dosud vykoupilo šedesát procent pozemků potřebných pro stavbu nové linky metra D, utratilo za ně 57 milionů korun. Do měsíce má navíc Praha podepsat smlouvu s jedním ze dvou velkých vlastníků, kterým patří zbývajících čtyřicet procent pozemků. Deníku E15 to řekl Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu.

Kdo je majitelem pozemků a za jakou cenu je Praha vykoupí, odmítl Scheinherr před podpisem smlouvy ze strategických důvodů sdělit. „Praha, respektive dopravní podnik, disponuje šedesáti procenty pozemků potřebných pro stavbu metra D. Dosavadní výkup stál hlavní město 57 milionů korun, celkem je v rozpočtu vyčleněno 1,3 miliardy korun,“ uvedl Scheinherr.

Praha nově začala dělit vlastníky pozemků pro metro D podle jednotlivých fází plánované výstavby na tyto úseky: Pankrác – Olbrachtova, Olbrachtova – Nové Dvory, Nové Dvory – Depo Písnice. S majiteli pozemků se osobně schází, přičemž se nebrání ani vyvlastňování pozemků, budou-li k tomu důvody. „Při jednáních s vlastníky pozemků projednáváme výkupy i nájmy dohromady,“ řekl Scheinherr.

Magistrát letos zároveň zahájí geologický průzkum, při němž již vzniknou části tunelu později využité pro samotnou stavbu metra. Pro první úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou by město chtělo získat stavební povolení do tří let. Geologický průzkum začne na Pankráci a celkem má vyjít zhruba na miliardu korun.