Pražské letiště odbavilo o čtvrtinu víc cestujících. Stále není u předcovidových čísel

Pražské letiště Václava Havla do konce května odbavilo 5,58 milionu cestujících, což je proti loňsku téměř o 26 procent více. V květnu využilo pražské letiště 1,37 milionu cestujících, proti loňskému roku je to zhruba 21procentní nárůst. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu Letiště Praha. Cestující z ruzyňského letiště v květnu tradičně nejčastěji odlétali do Londýna, Paříže a Amsterdamu.

Ke konci května letiště evidovalo 48 260 vzletů a přistání, tedy o více než 19 procent více než loni. Za květen jejich počet meziročně vzrostl o zhruba 17 procent na 11 795 vzletů a přistání. V květnu také meziročně vzrostlo množství přepraveného nákladu, a to o více než 62 procent na přibližně 5631 tun. Od začátku roku do konce května letiště odbavilo 23 550 tun, meziročně o téměř 41 procent více.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, v pátém měsíci roku tam odletělo 120 765 cestujících. Následovala Paříž s 67 010 a Amsterdam s 59 388 cestujícími. Do čtvrtého Milána v květnu z Prahy odletělo 51 236 cestujících. Mezi dalšími nejfrekventovanějšími destinacemi byl Řím, Istanbul, Frankfurt nad Mohanem nebo egyptská Hurghada. Téměř 176 tisíc cestujících v dubnu letělo do Británie, následovala Itálie s téměř 167 tisíci cestujícími, dále Španělsko, Francie, Egypt a Německo.

Z Prahy se podle současného letního řádu létá do více než 170 destinací, to je o 18 více než loni. Letiště meziročně zvýšilo také frekvenci letů na více než 30 linkách. Letošní letní sezona se ale počtem destinací stále nevyrovná letnímu letovému řádu z předcovidového roku 2019, kdy letadla z Prahy mířila do 190 destinací.

Pro letošní rok letiště předpokládá 16 milionů odbavených cestujících. Minulý rok Letiště Praha odbavilo 13,8 milionu cestujících, což bylo proti roku 2022 asi o 29 procent víc. Toto číslo ale stále zůstalo pod hranicí počtu z předcovidového roku 2019, kdy letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k předcovidovým číslům vedení podniku počítá nejdříve na konci příštího roku.

Společnost Letiště Praha za loňský rok vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun. Proti roku 2022, kdy bylo letiště po pandemii covidu-19 dva roky ve ztrátě, byl zisk vyšší o 1,2 miliardy korun.