Nafouknutá letadla. Jak pomohla vyhrát NASA vesmírné závody a proč na nich dnes závisí Airbus

🛩️ Airbus vyrobil poslední létající velrybu

Dnes si dovolím mírnou odbočku. Koukáte se na nákladní letadlo, a to navíc mimořádně podivné nákladní letadlo. Tak co dělá v newsletteru o osobní letecké dopravě? Má to svůj důvod. Bez tohoto letounu by výroba letadel v Airbusu zkolabovala. Anebo přinejmenším běžela mnohem pomaleji. Podobné „obludy“ má ve své flotile i konkurenční Boeing. Tyto stroje přesouvající ve svých útrobách velké díly letadel mezi továrnami mají fascinující historii i současnost. Pojďme se na ni podívat.

Airbus minulý týden oznámil, že zařadil do služby poslední z plánované šestice speciálních nákladních letadel Airbus BelugaXL (BXL). Letoun, který byl prvním vyrobeným a od počátku vývoje sloužil jako testovací prototyp, nyní prošel kompletní revizí a zapojí se do práce.

Poslední vyrobený Airbus BelugaXL|Airbus

Jak vlastně práce tohoto letadla s velkým hrbem na zádech vypadá? Airbus má vedle hlavního závodu ve francouzském Toulouse velké továrny i v Německu, Španělsku a ve Velké Británii. Pak tu je ještě několik menších závodů a také množství subdodavatelů. Finální montáž letadel probíhá ve Francii nebo v Německu. Ale třeba křídla pro Airbus A350 se kompletují v britském Broughtonu. Trup vzniká po částech na třech místech v Saint-Nazaire, Nantes a Hamburku. A tyto komponenty je třeba převážně do Toulouse dopravit, přičemž například zmíněné křídlo měří 30 metrů.

Na scénu proto vstupuje flotila speciálních letadel pro mimořádně objemné náklady, kterou si Airbus sám vyvinul a postavil. Práce na projektu začaly před deseti lety. Jako základ posloužil Airbus A330 a tým inženýrů dostal zadání, aby v co největší míře využil komponenty „ze šuplíku“, tedy takové, které se už používají v některém z letadel Airbusu.

