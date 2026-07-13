Aktualizováno: Regulace cen benzínu a nafty skončí v neděli. Mimořádná situace pominula, řekla Schillerová
- Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, stropy skončí v neděli.
- Od pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit jen trhem.
- Ministerstvo financí ale slibuje dál sledovat ceny i marže prodejců.
Vláda v pondělí neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, od pondělí 20. července se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale ministryně zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
„Cenovou regulaci lze provádět jen tehdy, když trvá mimořádná tržní situace. Ta podle našeho názoru nyní pominula,“ řekla Schillerová. Připustila, že na Blízkém východě přetrvává napětí, světové trhy ale na vývoj podle ní reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
Česko má jedny z nejnižších cen paliv v EU
Dalšími důvody pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci regulatorních opatření přistupují i okolní země, což podle Schillerové potvrzuje, že situace na trzích se stabilizuje.
Od pondělí 20. července už se bude vývoj cen pohonných hmot řídit výhradně tržními mechanismy. Ke stejnému dni také skončí úleva na spotřební dani na naftu, kterou ministerstvo financí na dobu cenové regulace stanovilo. V době trvání této úlevy byla spotřební daň z nafty snížena na 8,011 koruny na litr ze standardních 9,95 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu zhruba o miliardu korun měsíčně.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků bylo dosud hlavním efektem cenových stropů zastavení extrémních cenových šoků. Zároveň ale nebyly hlavním důvodem následného zlevňování nafty a benzinu, ceny by klesaly podle nich i tak, byť se zpožděním.