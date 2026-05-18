Ryanair hlásí rekordní zisk, kvůli cenám ropy nedokáže odhadnout další vývoj
- Ryanair zvýšil roční zisk o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur.
- Výsledky překonaly očekávání trhu a tržby vzrostly na 15,5 miliardy eur.
- Kvůli nejistotě kolem cen paliva a Blízkého východu firma nedala výhled na další rok.
Irská společnost Ryanair, která je největším leteckým dopravcem v Evropě, v uplynulém finančním roce zvýšila zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur (55 miliard Kč). Firma to uvedla v pondělní tiskové zprávě. Výsledky překonaly očekávání analytiků, dopravce ale upozornil, že vzhledem k nejistému vývoji na Blízkém východě zatím není schopen poskytnout výhled na aktuální finanční rok 2027.
Analytici očekávali za rok do konce března zisk 2,2 miliardy eur. Výsledky však nezahrnují mimořádnou rezervu 85 milionů eur související s pokutou, kterou Ryanairu loni v prosinci uložil italský úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ryanair se proti pokutě odvolal a očekává, že bude v odvolacím řízení zrušena.
Celoroční tržby se zvýšily o 11 procent na 15,5 miliardy eur. Ceny letenek stouply o deset procent, což kompenzovalo sedmiprocentní pokles v předchozím roce. Počet přepravených cestujících stoupl o čtyři procenta na 208,4 milionu. Obsazenost letadel zůstala na 94 procentech.
Firma upozornila, že ekonomická nejistota zřejmě zmaří jakýkoliv růst cen letenek v letní sezoně. Ryanair už minulý týden uvedl, že neočekává v létě narušení dodávek leteckého paliva v Evropě. Zisk ale může být v aktuálním finančním roce pod mírným tlakem, pokud ceny ropy zůstanou nadále vysoké.
Vzhledem k tomu, že není možné odhadnout vývoj cen letenek na druhou polovinu roku a vzhledem k vysoké kolísavosti cen paliva a hrozbě možného nedostatku dodávek, není zatím Ryanair schopen poskytnout smysluplnou prognózu na celý rok. Původně se očekávalo, že ceny letenek v období červenec až září meziročně vzrostou o několik procent, nyní ale vykazují spíše stagnaci.
Válka na Blízkém východě prudce zvýšila ceny paliva, což výrazně zatížilo zisky mnoha leteckých společností. Mezi aerolinkami také panují obavy, zda bude v hlavní turistické sezoně dostatek paliva. Hormuzský průliv, což je důležitá námořní cesta pro obchod s ropou, totiž zůstává uzavřen. Ryanair uvedl, že Evropa má dostatečné zásoby paliva díky dodávkám z USA, Norska a západní Afriky.