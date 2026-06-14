Tyhle byty budou zlevňovat. Českým operátorům začala v kurníku lovit liška a Schillerová jásá
- Tyhle byty budou zlevňovat. Kupci nemovitostí začali přemýšlet a trh ukázal první cenové oběti.
- Českým operátorům začala v kurníku lovit liška. Nový investor skupuje jejich nájemní smlouvy na vysílače.
- Objednávky Dluhopisu Republiky přesáhly 63 miliard. Schillerová jásá, ale není proč.
Podívejte se na nejzajímavější články uplynulého týdne.
Tyhle byty budou zlevňovat. Kupci nemovitostí začali přemýšlet a trh ukázal první cenové oběti
- U části bytového trhu se začínají objevovat první známky ochlazení a prodávající narážejí na slabší zájem kupujících.
- Odborníci upozorňují, že některé typy nemovitostí jsou pod větším tlakem než jiné a jejich ceny mohou klesat rychleji.
- Vývoj naznačuje, že období plošného růstu cen bytů se může měnit a rozdíly mezi jednotlivými segmenty trhu se prohlubují.
Českým operátorům začala v kurníku lovit liška. Nový investor skupuje jejich nájemní smlouvy na vysílače
- Britsko-švýcarská skupina TIP vtrhla na český telekomunikační trh.
- Od majitelů nemovitostí vykupuje dlouhodobé nájemní smlouvy na mobilní vysílače.
- Tuzemští mobilní operátoři s firmou zpočátku vedli ostrou válku z obav před agresivním zdražováním, nyní se však situace zklidňuje a obě strany přešly k dialogu.
Objednávky Dluhopisu Republiky přesáhly 63 miliard. Schillerová jásá, ale není proč
- Lidé si za necelý měsíc objednali Dluhopisy Republiky za 63,5 miliardy korun.
- Lákavost Dluhopisu Republiky ale snižuje motivaci Čechů zkoumat příležitosti například na pražské burze.
- Peníze drobných soukromníků by se také za jistých okolností mohly hodit pro uskutečnění plánu na zestátnění výroby ČEZ.
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FLOW: Konec podpory Havlovy knihovny nebyl emotivní, šlo promyšlený krok, tvrdí Michaela Bakala • e15
Severní Amerika je pro nás passé a Blízký východ jako náhrada za ni ztroskotal, říká šéf Třineckých železáren
- Třinecké železárny stojí před velkou zkouškou.
- Evropský trh oceli klesá, mimounijní trhy se uzavírají a globální konkurence roste.
- Podle šéfa ocelárny Romana Heideho se navíc podnik musí hodně rychle rozhodnout – buď elektrická oblouková pec, nebo postupný konec.