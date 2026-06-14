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Tyhle byty budou zlevňovat. Českým operátorům začala v kurníku lovit liška a Schillerová jásá

Co vám neuteklo

Co vám neuteklo Zdroj: e15

čer
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  • Tyhle byty budou zlevňovat. Kupci nemovitostí začali přemýšlet a trh ukázal první cenové oběti.
  • Českým operátorům začala v kurníku lovit liška. Nový investor skupuje jejich nájemní smlouvy na vysílače.
  • Objednávky Dluhopisu Republiky přesáhly 63 miliard. Schillerová jásá, ale není proč.

Podívejte se na nejzajímavější články uplynulého týdne. 

Tyhle byty budou zlevňovat. Kupci nemovitostí začali přemýšlet a trh ukázal první cenové oběti

  • U části bytového trhu se začínají objevovat první známky ochlazení a prodávající narážejí na slabší zájem kupujících. 
  • Odborníci upozorňují, že některé typy nemovitostí jsou pod větším tlakem než jiné a jejich ceny mohou klesat rychleji. 
  • Vývoj naznačuje, že období plošného růstu cen bytů se může měnit a rozdíly mezi jednotlivými segmenty trhu se prohlubují. 

Českým operátorům začala v kurníku lovit liška. Nový investor skupuje jejich nájemní smlouvy na vysílače

  • Britsko-švýcarská skupina TIP vtrhla na český telekomunikační trh. 
  • Od majitelů nemovitostí vykupuje dlouhodobé nájemní smlouvy na mobilní vysílače. 
  • Tuzemští mobilní operátoři s firmou zpočátku vedli ostrou válku z obav před agresivním zdražováním, nyní se však situace zklidňuje a obě strany přešly k dialogu. 

Objednávky Dluhopisu Republiky přesáhly 63 miliard. Schillerová jásá, ale není proč

  • Lidé si za necelý měsíc objednali Dluhopisy Republiky za 63,5 miliardy korun. 
  • Lákavost Dluhopisu Republiky ale snižuje motivaci Čechů zkoumat příležitosti například na pražské burze. 
  • Peníze drobných soukromníků by se také za jistých okolností mohly hodit pro uskutečnění plánu na zestátnění výroby ČEZ. 

VIDEO: Konec podpory Havlovy knihovny nebyl emotivní, šlo promyšlený krok, tvrdí Michaela Bakala ve FLOW

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FLOW: Konec podpory Havlovy knihovny nebyl emotivní, šlo promyšlený krok, tvrdí Michaela Bakala • e15

Severní Amerika je pro nás passé a Blízký východ jako náhrada za ni ztroskotal, říká šéf Třineckých železáren

  • Třinecké železárny stojí před velkou zkouškou. 
  • Evropský trh oceli klesá, mimounijní trhy se uzavírají a globální konkurence roste. 
  • Podle šéfa ocelárny Romana Heideho se navíc podnik musí hodně rychle rozhodnout – buď elektrická oblouková pec, nebo postupný konec.
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