To nejlepší, co vzniklo v dopravě za loňský rok. Podívejte se na osmičku oceněných staveb
- Svaz podniktelů ve stavebnictví každoročně vybírá ty nejlepší dopravní stavby za uplynulý rok.
- Cílem je ocenit technické návrhy, které jsou inovativní a odborně propracované.
- Mezi oceněnými je dálnice i rekonstrukce Křižíkova mostu.
Trvalo to neuvěřitelných 58 let. Za tu dobu se dálnice D1 dostala z Prahy až k česko-polské státní hranici, poslední úsek byl přitom dokončený teprve loni v září. Chybějících 10,1 kilometru se zhmotnilo mezi Říkovicemi a Přerovem. Stavba za sedm miliard korun zahrnuje čtrnáctku mostů a pět protihlukových stěn, zbouralo se kvůli ní několik domů a absolvovalo přes dvacet soudních sporů. Teď získal poslední úsek nejstarší české dálnice titul Česká dopravní stavba a technologie 2025.
Soutěž, kterou každoročně pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví, vybere hned několik dopravních staveb, které jsou podle něj za uplynulý rok nej v několika ohledech. Cílem je ocenit technické návrhy, které jsou inovativní a odborně propracované. D1 získala cenu v kategorii dálniční dopravní stavby, a to za to, že odvádí tranzitní dopravu z centra Přerova a také za napojení směrem do Olomouce. „Poslední úsek D1 překonává železnice, vodní toky a silnice nižších tříd. Byly vybudovány protihlukové stěny a použit nízkohlučný asfalt,“ uvádí porota.
Z oněch 58 let, kdy se stavělo přes 370 kilometrů autostrády, se úsek kolem Přerova plánoval neuvěřitelných třicet let. Mohly za to především aktivistické spolky Děti Země nebo Krajina Dluhonice.
V provozu je aktuálně v Česku přes patnáct set kilometrů dálnic. K dokončení základní sítě nyní chybí asi 350 kilometrů. Dokončit aktuálně zbývá dálnici D35, která má propojit Hradec Králové s Olomoucí. Stále chybí dálnice D3, a to její celá středočeská část. Dokončená není ani dálnice D55, kde chybí část ve Zlínském kraji. Zbývá také dokončit tři úseky Pražského okruhu. To všechno by se podle odhadů mohlo zvládnout mezi lety 2033 až 2035.
Druhá fáze se už začala připravovat. Loni v dubnu schválilo Ředitelství silnic a dálnic koncepci dalších staveb. Celkem jde o 500 kilometrů nové sítě, jejímž úkolem je blíž propojit další města. Měl by tak vzniknout další, tentokrát o něco širší okruh kolem Prahy, který by byl ohraničený Mělníkem, Zdicemi, Benešovem a Českým Brodem. Pracovně má název D99. Počítá se s propojením Plzně s Jihlavou skrze Písek, Bechyni, Týn nad Vltavou a Veselí nad Lužnicí. Propojení by se mohlo týkat také dálnic D1 a D11.
Další ocenění
V soutěži Svazu podnikatelů ve stavebnictví uspěly také dva obchvaty. Jeden vede kolem Nové Paky a zrychlit má cestu mezi Prahou a Krkonošemi. Stavba za 1,6 miliardy korun má 8,5 kilometru a dokončená byla loni v srpnu. Zahrnuje šestnáctku mostů a čtyři kilometry protihlukových stěn. Především má pak obchvat vyvést tranzitní dopravu z centra Nové Paky.
Druhý je severovýchodní obchvat kolem Pardubic. Podařilo se tak odvést dopravu z města, kde počet aut klesl o třetinu. Vznikl také nový lanový most přes Labe, který je nejdelším zavěšeným mostem v Česku. Na obchvat čekali místní asi dvacet let, samotná stavba trvala tři roky. Celková investice byla v řádu 1,7 miliardy korun.
Tím nejlepším, co v dopravních stavbách loni vzniklo, je i prodloužení splavné délky Baťova kanálu až k hodonínskému jezu. Od toho si Ředitelství vodních cest v Česku slibuje posílení turistického potenciálu kolem celého vodní cesty. Kromě plavební komory vznikla v místě mimo jiné také ocelová lávka pro pěší a cyklisty. Zkušební provoz byl zahájený loni v září, teď se zvedají úvahy a rozšíření trati až do Olomouce.
U mostů ještě zůstaneme. Tentokrát u rekonstrukce. Tou prošel železniční most, kterému nikdo neřekne jinak než Bechyňka. Spojnice, kterou navrhl František Křižík, vede přes Lužnici mezi Táborem a Bechyní a je součástí první elektrifikované trati ve střední Evropě. Nyní dostala dva nové ocelové oblouky.
Nikoli po řece, ale přes řeku, konkrétně přes Vltavu, vede od září nová lávka. Spojuje dva břehy jihočeské Hluboké, měří 84 metrů na délku a čtyři metry na šířku a váží sto tun. Konstrukci doplňuje zábradlí s nerezovou sítí. Slouží pěším a cyklistům a náklady na ni dosáhly 80 milionů korun. Je to také další oceněná stavba.
Stejně tak i modernizace trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Stavba je součástí plánovaného projektu propojení centra s letištěm, tento úsek vznikl jako novostavba. Na Výstavišti je také nová zastávka a v Bubnech nádraží. Celý úsek mezi pražským Masarykovým nádražím a letištěm by měl být hotový v roce 2032.
Poslední ocenění padlo za technologickou vychytávku. Dostaly ji chytré sloupky, které mají bránit vjezdu do centra Brna a chránit před případným útokem. Místo starých výsuvných jsou tu dnes takové, které skrze 5G síť komunikují s vozy integrovaného záchranného systému. Cesta pro hasiče, policii nebo záchranku se tak zjednoduší, sloupky se po příjezdu vozu automaticky zasunou. To samé platí i pro vozidla MHD.