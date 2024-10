Toyota pošle půl miliardy dolarů do firmy vyrábějící létající taxi

Japonská automobilka Toyota investuje 500 milionů dolarů (téměř 11,5 miliardy korun) do amerického start-upu Joby Aviation, který chce vyrábět a provozovat létající taxi s elektrickým pohonem podobné helikoptérám. Automobilka to oznámila v tiskové zprávě. Akcie Joby Aviation na trhu Nasdaq v New Yorku krátce před 16:00 SELČ přidávaly téměř deset procent.