Výpravčí budou šít u Blažka. Dostanou nové uniformy | E15.cz

Tisíce výpravčích a dalších zaměstnanců na české železnici se nejpozději do dvou let převlečou do nových uniforem. Cestující je budou moci dál poznat podle dominantních tmavě modrých a bílých barev, které budou doplňovat nové barvy správy železnic, tedy tyrkysová a oranžová. Zůstávají také červené čepice.