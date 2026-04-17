Zlom ve vyšetřování Air India. Piloti byli nevinní, 260 lidí poslala k zemi skrytá závada
- Nové důkazy vyvracejí teorii o chybě pilotů při loňské havárii Air India 171, analýza fotografií totiž prokázala aktivaci nouzových systémů dříve, než došlo k vypnutí motorů.
- Klíčem k záhadě je náporová turbína, která se vysunula už dvě sekundy po startu, což naznačuje fatální systémovou závadu v elektroinstalaci letounu.
- Vyšetřování se nyní zaměřuje na Boeing a údržbu aerolinií, které pravděpodobně ignorovaly bezpečnostní varování týkající se palivových ovladačů, píše Živě.cz.
Tragická havárie letu Air India 171 z 12. června 2025 patří s 260 oběťmi (241 na palubě + 19 na zemi) k nejzávažnějším leteckým neštěstím posledních let. Boeing 787-8 Dreamliner registrace VT-ANB se zřítil pouhých 32 sekund po startu z Ahmadábádu a dlouhé měsíce tvořilo hlavní vyšetřovací verzi lidské selhání. Nejnovější poznatky však obracejí pozornost jinam – k možné technické poruše, jež mohla odstartovat fatální řetězovou reakci.
Klíčová fotografie z bezpečnostní kamery Organizace Safety Matters Foundation zveřejnila v neděli 12. dubna 2026 fotogrammetrický rozbor záběru z bezpečnostní kamery (tedy měření přímo z obrazu). Díky němu experti přesně určili čas pořízení klíčové fotografie z předběžné vyšetřovací zprávy, která zachycuje letoun nad dráhou.
S využitím rozpětí křídel (Boeing udává 60,12 metru) a geometrie kamery experti spočítali výšku stroje – přibližně 20 metrů. Při běžném stoupavém výkonu to odpovídá asi dvěma sekundám letu. Z černé skříňky se podařilo vyčíst, že k odlepení od země došlo v 08:08:39 UTC. Snímek tak musel vzniknout v 08:08:41 UTC.
Na záběru je nejzásadnější, že zachycuje Dreamliner s plně vysunutou náporovou turbínou (RAT – Ram Air Turbine), která funguje jako poslední záložní zdroj energie. Jde o malou vrtuli, která se vysouvá do proudu vzduchu a udržuje základní řízení letadla při úplném výpadku elektrického napájení.
Příčina nemůže nastat až po svém následku
Turbína potřebuje k mechanickému uvolnění a zajištění přibližně 1,5 sekundy. Příkaz k jejímu vysunutí musel být vydán systémem letadla v 08:08:39,5 UTC, tedy půl vteřiny po odlepení od země. Černá skříňka ale eviduje posun přepínačů paliva do polohy CUTOFF a přerušení přívodu paliva až o dvě a půl sekundy později, v 08:08:42 UTC, resp. 08:08:43 UTC. Z toho vyplývá, že ať už turbínu spustil jakýkoli kritický výpadek, stalo se tak před přerušením dodávky paliva. Nadace z těchto dat vyvodila klíčový a právně nezpochybnitelný závěr: příčina nemůže nastat až po svém následku
Jestliže se nejprve vysunula nouzová turbína a až poté systém odstavil motory, pak možná nešlo o úmyslný zásah pilotů, ale o technickou poruchu. Nové důkazy tak výrazně oslabují teorii o chybě nebo záměru pilotů a naopak otevírají otázku hlubší systémové závady, možná v elektrické či řídicí architektuře letounu. To podporuje i záznamník zvuků v kokpitu (CVR), na kterém je jasně slyšet, jak se jeden pilot ptá druhého: „Proč jsi to odpojil?“ a ten odpovídá: „Neudělal jsem to.“
Dotčený letoun se potýkal s technickými potížemi již delší dobu. V lednu 2022 vypukl v primárním rozvaděči P100 požár a bylo nutné vyměnit celý panel. Letadlo také opakovaně hlásilo závady na elektrických a řídicích systémech, včetně závady snímače polohy stabilizátoru pouhých patnáct minut před startem. Posádka ovšem o těchto chybách, které letadlo odeslalo přes systém ACARS, vůbec nevěděla.
Závěrečná zpráva bude do června
Pozoruhodné je také zjištění, že Air India ignorovala dvě bezpečnostní doporučení. Federální letecká správa USA (FAA) vydala v roce 2018 bulletin varující před možným selháním zajištění ovladačů paliva na Boeingu 787. General Electric (výrobce motorů) zase upozorňoval na potenciální problémy s řízením tahu.
Podle dostupných informací aerolinie neprovedly žádné z doporučených (ale nutno dodat, že nikoli povinných) opatření. V únoru 2026 jiný Dreamliner Air India hlásil, že se palivový přepínač na zemi dvakrát samovolně přepnul do polohy CUTOFF.
Skutečnou příčinu – ať už šlo o elektroniku, výpadek hydrauliky či jinou technickou závadu – objasní až závěrečná zpráva. Podle mezinárodních pravidel ji má indický úřad AAIB zveřejnit do 12. června 2026 – tedy zhruba za dva měsíce.