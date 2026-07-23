Italové ve velkém kupují moravský parmazán. Zatímco tamní výrobce trápí vedra, ten z Litovle trhá rekordy
- Extrémní vedra začínají komplikovat výrobu tradičního italského parmazánu.
- Největší česká sýrárna Brazzale Moravia tvrdí, že podmínky na Moravě jsou výrazně lepší, a to jak pro produkci mléka, tak pro skladování produktů.
- Firma v Litovli v Olomouckém kraji vyrábí extra tvrdý sýr Gran Moravia, který patří do stejné kategorie sýrů typu grana jako Parmigiano Reggiano a Grana Padano.
Extrémní letní vedra začínají měnit podmínky pro výrobu jednoho z nejslavnějších evropských sýrů. Agentura Reuters upozornila, že farmáři v italské Emilii-Romagni kvůli vysokým teplotám řeší nižší kvalitu i množství mléka a rostoucí náklady na chlazení kravských stájí i skladů zrajícího parmazánu. Odlišnou zkušenost popisuje česká sýrárna Brazzale Moravia z Litovle, která vyrábí extra tvrdý sýr Gran Moravia.
„Přestože se i v České republice letos objevily vlny veder, situace je zcela odlišná od té v Itálii. Pádská nížina, kde se vyrábí 90 procent italského mléka a kde vznikají sýry Parmigiano Reggiano a Grana Padano, je uzavřená mezi Alpami a Apeninami. Letní teploty jsou tam v průměru o osm stupňů vyšší než v Česku a vlhkost vzduchu je také výrazně vyšší,“ říká prezident skupiny Brazzale Roberto Brazzale. Podle něj kombinace vysokých teplot a vlhkosti způsobuje kravám tepelný stres, který následně ovlivňuje kvalitu mléka.
A právě klimatické podmínky v Česku považuje Brazzale za výrazně příznivější pro výrobu tvrdých sýrů. „Produkci mléka pro jakýkoli sýr, tedy i pro sýry typu parmazán, prospívá chladnější klima,“ uvedl. Dodává, že i proto dlouhodobě věří kvalitě českého chovatelství.
Produkce mléka v některých moravských regionech v posledních letech roste. Podle údajů Českého statistického úřadu nadojili zemědělci na jižní Moravě v prvním pololetí roku 2025 celkem 121,4 milionu litrů mléka, meziročně o sedm milionů litrů více a ve srovnání s rokem 2021 o 24 milionů litrů více. Za růstem stojí vyšší počet chovaných krav i rostoucí průměrná dojivost.
Krávám svědčí výše položené oblasti
Zatímco italští výrobci musí investovat do chlazení skladů a čelí vyšším účtům za energie, litovelská sýrárna podobná opatření zavádět nemusela. Její dodavatelé mléka však v posledních letech investovali do moderních stájí s lepším větráním, ventilátory nebo ochlazovacími sprchami. Výhodou je podle Brazzaleho to, že část z přibližně osmdesáti dodavatelských podniků hospodaří v kopcovitých a horských oblastech s chladnějším klimatem. „Případné krátkodobé vlny veder jsou zvládány velmi dobře,“ uvedl.
Brazzale tvrdí, že poloha České republiky severně od Alp představuje dlouhodobou konkurenční výhodu. Neočekává však, že by klimatické změny zásadně proměnily postavení českých výrobců vůči Itálii. Ta má podle něj stále dostatečný prostor případné dopady kompenzovat. Významnými konkurenty navíc zůstávají také další země, například Německo, Francie, Nizozemsko nebo Polsko.
Italové si oblíbili český sýr
Brazzale Moravia je největší sýrárnou v České republice a podílí se téměř jednou třetinou na celkovém vývozu sýrů. Litovelská sýrárna zpracovává více než půl milionu litrů moravského mléka denně a přibližně dvě třetiny její produkce tvoří extra tvrdý sýr Gran Moravia. Zhruba 95 procent výroby směřuje na export, především do Itálie, odkud se následně vyváží do desítek dalších zemí.
Na zahraničních trzích loni společnost Brazzale Moravia inkasovala 3,761 miliardy korun a podle firmy v Itálii rostou prodeje sýra Gran Moravia i jeho tržní podíl. „Má stále větší oblibu mezi spotřebiteli, kteří ho častěji upřednostňují před italskými sýry pro jeho speciální kvalitu a osobitý charakter. Gran Moravia se v Itálii stává známější a oblíbenější značkou,“ říká Brazzale.
Brazzale Moravia v roce 2024 zvýšila tržby o 739 milionů korun na rekordních 4,624 miliardy korun a po ztrátě z předchozího roku vykázala čistý zisk 102,3 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy společnosti.