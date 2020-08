Češi začali v pandemii investovat přímo i s robotem | E15.cz

Covid je velmi smutnou záležitostí se zásadními dopady na řadu sektorů ekonomiky. Pandemie však na trzích vytvořila velké příležitosti, a to se odrazilo v aktivním obchodování. Patria přivítala kolem pěti tisíc nových klientů hledajících nové příležitosti, ztrojnásobila počty transakcí a desetinásobně narostly i nové vklady,“ uvádí generální ředitel Patria Finance Tomáš Jaroš.

Tato čísla ukazují, že jde o významný obrat v investičním chování Čechů, kteří dlouhodobě patří k nejkonzervativnějším investorům v Evropě. Z pohledu jejich investičních preferencí nicméně Evropa nevítězí. „Klienti nyní nejčastěji investují ve Spojených státech (56 %), následuje pražská burza (27,5 %) a teprve poté evropské burzy v čele s Německem,“ uvádí Tomáš Jaroš na datech Patrie do června.

„Z konkrétních titulů klienti Patrie v době covidu nejčastěji obchodovali na pražské burze KB, Erste a ČEZ, v USA překvapivě Boeing či Teslu, dále Microsoft, Apple a Delta Airlines, zatímco Facebook nebo Google zůstaly více vzadu. V Evropě jsou vyhledávány například Shell nebo automobilka Daimler,“ dodává Jaroš.

Po polovině roku 2020 Patria poskytuje služby více než 32 tisícům aktivních investorů, spravuje majetek přesahující 40 miliard korun a je tak retailovým lídrem trhu.

Na otázku, jaké investice upřednostňovali klienti makléřů Patria Finance, odpovídal seniorní makléř Patria Finance Jan Cepák: „Energetický sektor, technologie či covidem zásadně zasažené aerolinie.“ Příležitosti vidí v oblastech online zábavy a streamingových služeb, platebních karet či zprostředkování transakcí. Doporučuje i oblast medicínských technologií souvisejících s covidem, tedy výrobu plicních ventilátorů, CT či monitorovacích zařízení.

Investiční robot indigo v těžkém testu obstál

Pro robotické investování indigo, které Patria spustila na přelomu roku, byla neočekávaná koronakrize prvním velkým testem. Stěžejní rolí indiga je zhodnocovat prostředky klientů moderní, srozumitelnou a nákladově efektivní cestou při neustálém respektování cíle nastaveného s ohledem na životní přání a postoje investora k riziku. Indigo řídí chytrý investiční algoritmus – chceme-li, robot – za dohledu zkušeného analytického týmu Patria Finance.

„Už na přelomu února a března indigo začalo navyšovat hotovost v portfoliích a správně vyhodnotilo, že covid není pouhým zaškobrtnutím trhů. Automatické navýšení složky hotovosti investory částečně chránilo proti propadu na akciových trzích. V následném odrazu trhů se indigo chovalo jako obezřetný investor a ještě několik měsíců vyčkalo, než peníze znovu začalo vkládat do akcií či dluhopisů skrze burzovně obchodované fondy ETF. Svou průměrnou výkonností překonává index světových akcií MSCI World a první velkou zatěžkávací zkouškou tedy prošlo velmi dobře,“ uvedl hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

S indigem během prvního půlroku jeho ostrého provozu investovalo pravidelně kolem 2,5 tisíce aktivních investorů při objemu aktiv pod správou řádově 100 milionů korun.

Tři scénáře pro další vývoj a jak podle nich investovat

Analytický tým Patria Finance v úvodu března v reakci na koronakrizi stáhl investiční tipy poskytované klientům. Po odrazu trhů pak začal představovat tipy nové, nastavené na novou realitu. Jako první přišlo Covid-19 portfolio.

Tyto tematické tipy dosahují výkonnosti přes 37 procent od jejich zveřejnění, čímž se přibližují dvojnásobku zhodnocení amerického akciového indexu S&P 500 a zhruba dvojnásobně překonávají vývoj klíčového evropského akciového indexu Stoxx 600. „Tento set investičních doporučení je dosud velmi úspěšný a mohl by dobře fungovat i za případné druhé vlny koronaviru,“ soudí Vlk.

Přesto analytici Patria Finance podpořili klienty a jejich investice také alternativními scénáři možného budoucího vývoje. Soubor doporučení Nový svět se zaměřuje na strukturální změny v ekonomikách, včetně oblastí 5G, zelené energie nebo cyklické spotřeby. Svým zhodnocením od publikace přes 20 procdnt tento soubor rovněž překonává jak americký index S&P 500, tak evropský Stoxx Europe 600.

„Jako makroekonom jsem zvyklý na hodně velkou nejistotu v podobě dot-com bubliny, finanční krize, brexitu a série dalších událostí. To, co nás potkalo v roce 2020 s nástupem pandemie covid-19, ale bez nadsázky nikdo z nás nezažil,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

„Extrémní makroekonomická nejistota, ve které selhává řada modelů, je spojena s největším propadem HDP v poválečné éře světové ekonomiky. Případná druhá vlna koronaviru vyvolává obavy ze sekundárních šoků ve světové ekonomice. Principiální nejistota má za následek, že firmy daleko méně investují a spotřebitelé odkládají nákupy. Zasáhnout by to mohlo odvětví jako průmysl, hlavně automobilový, a sekundárně stavebnictví. Optimistickou částí příběhu je ovšem reakce vlád a centrálních bank s loni ještě nepředstavitelnou pomocnou rukou Evropské unie,“ uvádí Bureš s tím, že na otázku, jaká aktiva jsou v současnosti bezpečná, není jednoduchá odpověď.

Sázka na pozvolné oživení trhu

„W scénář“ počítá s euforií, vystřízlivěním a dalším propadem. Řešením je investovat do firem se silnou bilancí, především z IT sektoru. Odpovídá tomu zmíněné Covid-19 portfolio, složené hlavně z IT firem, komunikačních společností a zdravotnictví. Nejvíce analytici Patria Finance pro další období sázejí na scénář ve tvaru U, kde se počítá s pozvolnějším oživením. Podle něj by investovali do cykličtějších firem se strukturálním příběhem skrze zmíněné portfolio Nový svět (5G, zelená politika, polovodiče, ropa či osobní spotřeba).

Nejvíce rizikové portfolio „V scénář“ počítá s okamžitým oživením do roku 2021 a analytici Patrie tomuto scénáři přikládají nejmenší pravděpodobnost. Jako nejlepší investice by se v něm jevily firmy zasažené primárním šokem: banky, turismus, retail či letectví. Lákadlem tu je nízká valuace, řada z firem v těchto sektorech obchoduje kolem poloviny tržní hodnoty oproti období před nástupem pandemie. Zároveň ovšem jde o značně rizikovou investici.

Pražská burza patří k nejlevnějším na světě

Investičně ještě zajímavější než dříve je v důsledku výprodejů spojených s pandemií domácí pražská burza. „Málokdo ví, že pražská burza aktuálně patří mezi nejlevnější burzy na světě a po korona-výprodejích je ještě atraktivnější,“ uvádí akciový analytik Patria Finance Ondřej Martínek, který se specializuje na domácí a regionální tituly. Index pražské burzy PX ztrácí od počátku roku řádově 15 procent.

