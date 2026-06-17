Český e-sport roste. Čeká ho historický milník a bitva o půl milionu
- Pražský ostrov Štvanice je spojený zejména s tenisem, v sobotu se ale stane dějištěm historické události českého e-sportu.
- Ve zdejším areálu se poprvé pod širým nebem uskuteční finále projektu Streamers Clash v populární videohře League of Legends.
- Hrát se bude o celkovou odměnu přes půl milionu korun.
V sobotu 20. června se pražská Štvanice stane dějištěm e-sportového klání v populární videohře League od Legends. Uskuteční se zde finále čtvrté sezony projektu Streamers Clash, v rámci kterého se proti sobě utkávají týmy pod vedením českých herních influencerů, a to poprvé pod širým nebem. Brány areálu se pro veřejnost otevřou přesně v 11 hodin.
„Přesun na Štvanici je pro nás přirozeným krokem. Po předchozích ročnících, kdy jsme v řádu hodin vyprodali kapacity prostor jako Archa+, bylo zřejmé, že komunita chce vidět tento formát naživo ve větším měřítku. Naším cílem je přenést atmosféru živého vysílání do autentického prostředí stadionu,“ říká tvůrce projektu Filip Štěrba. Podle něj už dnes herní průmysl a streaming překračují hranice úzké komunity a stávají se plnohodnotnou součástí zábavního průmyslu. „Na Štvanici dostane tento formát prostor odpovídající jeho současnému významu,“ dodává.
Ve čtvrté sérii Streamers Clash se objevilo celkem osm týmu a v čele každého z nich stojí nějaká ze známých tváří české herní scény, například Herdyn nebo Freeze. V rámci nedělní akce se představí čtyři z nich – dva se utkají ve finále, druhá dvojice se utká o třetí místo. Celkem se hraje o odměnu ve výši 550 tisíc korun, z čehož vítěz získá 400 tisíc.
Celá akce má také ambici být více než jen e-sportovým turnajem. Návštěvníkům chce nabídnout zážitek podobný tomu, co znají z festivalů. Na programu bude mimo jiné koncert kapely Influentic, DJ Set či Cosplay show. Událost bude mít také charitativní přesah – součástí areálu tak bude i speciální charitativní stánek zaměřený na přímou podporu zvířecích útulků.
Článek vznikl v rámci mediálního partnerství s projektem Streamers Clash.