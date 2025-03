Jak se dělá gamingový byznys? Receptem mohou být slavné tváře influencerů

Největší čeští herní streameři stojí v týmech proti sobě v jedné z nejpopulárnějších her současnosti, League of Legends. To je koncept pořád relativně nového projektu: turnaje Streamers Clash , který už však zvládl přilákat nemalý počet diváků i velká sponzorská jména.

Turnaj má za sebou zatím dva ročníky. První se konal loni v květnu, druhý pak letos v únoru. „Máme ty největší jména gaminové streamers komunity, jako jsou Xnapy nebo Herdyn, ale účastnil se třeba i Mikýř,“ říká Filip Štěrba, který za projektem stojí a jehož firma WeSmart Studio akci zároveň produkuje. Ten má již z minulosti zkušenost mimo jiné s pořádáním e-sportové soutěže Sazka eLeague. „Odtud jsme se inspirovali a postavili jsme to na tom, že tam budou hrát influenceři,“ dodává Štěrba.

Filip Štěrba | WeSmart Studio

První dva ročníky turnaje byly sice finančně ztrátové, i tak ale projekt rychle roste. „Viděli jsme v tom potenciál a chtěli jsme to udělat co nejlepší i za cenu vyšších nákladů a nějaké ztrátovosti,“ vysvětluje Štěrba. Projektu rychle stoupá i sledovanost. Druhý ročník dosáhl více než 14 milionů impresí, což je více než dvojnásobek oproti prvnímu, který jich měl kolem šesti milionů. Ten zároveň jen na streamovací platformě Twitch nabral téměř čtyři miliony zhlédnutí. Finále turnaje, které se koná „offline“ v Praze, pak navštívilo během prvního ročníku přes 1000 lidí, letos v únoru už to byl přibližně dvojnásobek.

Turnaj už má zároveň i velká sponzorská jména, mezi které patří například značka energetických nápojů Tiger, řetězec marketů Penny nebo výrobce elektroniky Asus. Na konci letošního roku navíc proběhne již třetí ročník. „Věřím, že se nám konečně podaří dostat do černých čísel,“ doplňuje Štěrba s tím, že by akci rád pořádal vždy dvakrát do roka. Kromě ní plánuje i menší turnaje, které by se mohly konat každý měsíc.

Článek vznikl v rámci mediálního partnerství s projektem Streamers Clash.