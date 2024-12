Český startup představil technologii, která zachraňuje životy. Vyhrál prestižní soutěž

Inovativní technologie vynesla startupu vítězství v soutěži Demo Day. Startup KARDI AI si zde získal nejen uznání odborné veřejnosti, ale také důležitou podporu pro další růst. Prestižní akce se konala letos v říjnu v rámci konference Tech Happy Hours a pořádala jej Technologická inkubace, projekt agentury CzechInvest. Ta podporuje české inovativní startupy s tržním potenciálem a má za cíl během své existence podpořit 250 firem, přičemž aktuálně spolupracuje s bezmála 200 startupy. Poslední výzvu pro startupy, které se chtějí zapojit do tohoto největšího projektu, spustí Technologická inkubace v první polovině příštího roku.

Co stálo za úspěchem KARDI AI, jak jejich technologie funguje a jak chtějí změnit diagnostiku srdečních onemocnění? Na to jsme se zeptali pana Vlastimila Hrabala, provozního ředitele tohoto ambiciózního projektu.

Jak vznikl nápad na projekt KARDI AI a jakou roli sehráli prof. Skála a Stephen Burke?

Nápad na KARDI AI vznikl během neformální debaty u sklenky vína mezi prof. Tomášem Skálou, uznávaným kardiologem, a Stephenem Burkem, americkým podnikatelem. Diskutovali o výzvách spojených s dlouhodobým monitorováním srdečních problémů – jejich finanční náročnosti a dostupnosti. Společně přišli s vizí vytvořit zdravotnické zařízení, které bude pohodlné, cenově dostupné a využije umělou inteligenci pro analýzu EKG. Tento nápad se stal základem projektu KARDI AI.

Srdeční problémy jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Jakou mezeru v diagnostice jste chtěli svým projektem zaplnit?

Naším cílem bylo zpřístupnit dlouhodobé monitorování srdečního rytmu odkudkoliv, kdykoliv a na jak dlouho uživatel potřebuje, tak, aby se prevence kardiovaskulárních onemocnění zpřístupnila široké veřejnosti a nebylo nutné chodit na EKG do nemocnic nebo k ambulantnímu lékaři. A usnadnit včasnou detekci problémů. Tradiční diagnostické metody často zachytí potíže až ve fázi, kdy je pacient hospitalizován. KARDI AI přináší jednoduché, přenosné řešení, které umožňuje uživatelům sledovat své srdce kdykoli, a lékařům nabízí možnost vidět data, což vede k rychlejším a přesnějším diagnózám.

Vlastimil Hrabal | KARDI AI Vlastimil Hrabal je provozním ředitelem společnosti Kardi AI, kde využívá své bohaté zkušenosti s rozvojem a expanzí firem. Před nástupem do Kardi AI působil na klíčových pozicích v ING Životní pojišťovně a DIRECT pojišťovně a významně se podílel na rozvoji společností Home Credit v Indii a na Filipínách.

Můžete přiblížit, jak vaše technologie funguje a jakým způsobem dokáže odhalit srdeční arytmie lépe než stávající metody?

Naše zařízení využívá senzory pro snímání EKG a další srdeční parametry. Data jsou analyzována pomocí algoritmů umělé inteligence, které rozpoznají až sedm různých typů poruch srdečního rytmu s vysokou přesností. Díky nepřetržitému sběru dat dokážeme zachytit poruchy rytmu, které se objevují nahodile ve vlnách, a tradiční krátkodobé metody je proto často přehlédnou. Výsledkem je vyšší šance zachytit problém, rychlejší diagnostika a lepší prevence.

Zdravotnictví je v mnoha ohledech konzervativní obor. Jak reagují lékaři a další odborníci na vaši technologii?

Přístup lékařů k našemu řešení je převážně pozitivní. Oceňují zejména to, že jim technologie šetří čas a poskytuje velké množství kvalitních dat. Díky vyhodnocení AI naše řešení slouží jako „třetí oko lékaře“, což vede ke zkvalitnění péče o pacienty.

Samozřejmě narážíme i na určitou opatrnost, ale díky publikovaným studiím a spolupráci s přibližně 130 kardiology a desítkami prestižních zdravotnických zařízení si budujeme důvěru odborné veřejnosti. Skvělou zpětnou vazbou je čtyřnásobný nárůst počtu spolupracujících kardiologů za poslední rok a fakt, že nás sami oslovují s žádostí o připojení do systému – to je pro nás největší uznání.

Máte už zpětnou vazbu od pacientů, kteří díky vašemu řešení získali včasnou diagnózu nebo lepší péči?

Ano, příběhy našich uživatelů jsou pro nás obrovskou motivací. Takovou perličkou je odhalení vážného problému u tchyně jednoho ze spoluzakladatelů, ale celkově jsme již odhalili poruchy rytmu v několika stech případů, které by mohly mít za následek například cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání či brzký nástup demence. Uživatelé oceňují jednoduchost zařízení i klid, který jim přináší možnost mít své zdraví pod kontrolou.

Co pro vás znamená být v projektu Technologická inkubace a jak vás může vítězství posunout v kontextu dalšího rozvoje?

Být v projektu Technologická inkubace je pro nás potvrzením, že náš produkt má nejen technologický, ale i společenský význam. Výhra v soutěži Demo Day nám poskytuje větší viditelnost a odbornou podporu, kterou využijeme k dalšímu rozvoji KARDI AI i expanzi na nové trhy.

Jaké jsou vaše plány na expanzi KARDI AI v příštích letech? Na které země nebo regiony se chcete zaměřit?

V příštích letech plánujeme rozšířit naše působení nejen po Evropě, ale i na trhy v Asii. Zaměříme se na země s rostoucí poptávkou po telemedicíně. Prioritou jsou pro nás země s vysokou úmrtností způsobenou srdečními onemocněními a země, kde je lékařská péče nedostupná kvůli přetížení systému nebo velkým vzdálenostem mezi lékařem a pacientem. Naším dlouhodobým cílem je udělat z KARDI AI globálního lídra v oblasti srdeční diagnostiky a prevence.